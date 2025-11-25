Krems hat erstes E-Tanklöschfahrzeug

Am vergangenen Freitag wurde Niederösterreichs erstes vollelektrisches Tanklöschfahrzeug in Krems in Betrieb genommen. Der Strom des "Tank 10“ wird am Dach der freiwilligen Feuerwehr Krems produziert.

Umweltfreundlicher Antrieb und ein neuartiges Arbeitskonzept – das elektrisch betriebene Löschfahrzeug der freiwilligen Feuerwehr Krems bringt Neuerungen in den Arbeitsalltag der Feuerwehrmannschaft. Das Fahrzeug ist mit zwei Batterien mit jeweils 66 Kilowattstunden und einem Energy Backup System am Dach ausgestattet. Damit könne das Fahrzeug vier Stunden unter Volllast betrieben werden, so Gerhard Urschler, Kommandant der freiwilligen Feuerwehr Krems. In einer Stadt wie Krems seien zudem keine langen Strecken zu fahren, weshalb das Fahrzeug für den Einsatz in der Stadt wie geschaffen sei. Der 360-PS-Dieselmotor am Dach des E-Tanklöschfahrzeugs dient zusätzlich als Notstromaggregat.

Neue Sitzanordnung im Fahrzeug

Nicht nur der Antrieb des Hilfeleistungsfahrzeug ist ein anderer, auch die interne Kommunikation soll sich durch die neue Sitzanordnung im "Tank 10“ verändern. Statt hintereinander – wie in Vorgänger-Modellen üblich – sind die Sitzreihen im E-Tanklöschfahrzeug im rechten Winkel zur Fahrtrichtung angeordnet. Abstimmungen mit dem Fahrzeugkommandanten und Einsatzvorbereitungen sollen dadurch bereits während der Fahrt möglich sein, wodurch die Kommunikation der Feuerwehrmannschaft verbessert werde, wie es in einer Aussendung heißt.

Gesamtkosten von 1,6 Millionen Euro

Finanziert wurde das E-Tankfahrzeug von Bund, Land sowie von der Stadt Krems und der Feuerwehr. Insgesamt 1,6 Millionen flossen in das Projekt. Der Bund unterstützte mit 800.000 Euro, 200.000 Euro steuerte das Land Niederösterreich bei. Für die restlichen 600.000 Euro kamen die Stadt Krems und die Feuerwehr Krems auf. Die Generalprobe absolvierte das E-Tanklöschfahrzeug bereits am Tag seiner Einführung. Am Freitagabend kam der "Tank 10“ bei einem Brand in einer Pizzeria erstmals zum Einsatz.