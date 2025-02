Kunstmuseum Waldviertel wird unter die Arme gegriffen

LH Mikl-Leitner: Lebendiger Kulturort, der Menschen jeden Alters inspiriert.

Seit mehr als 15 Jahren bereichert das Kunstmuseum Waldviertel die Kulturlandschaft Niederösterreichs mit innovativen Ausstellungen und Vermittlungsangeboten. Heuer liegt der Schwerpunkt auf dem Thema "Mensch". In der Ausstellung "Imagine – Bilder vom Menschen" werden Bilder und Skulpturen gezeigt, die Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit und Momentaufnahmen aus dem Leben in den Mittelpunkt rücken. Dazu werden innovative Workshops und Veranstaltungen allen voran für Schüler und junge Menschen angeboten.

Nun hat die niederösterreichische Landesregierung die Förderung des Kunstmuseums Waldviertel in Schrems für das Jahr 2025 in der Höhe von 95.000 Euro beschlossen. "Das Kunstmuseum Waldviertel ist ein lebendiger Kulturort, der Menschen jeden Alters inspiriert und Kunst auf eindrucksvolle Weise vermittelt. Mit großem Engagement und innovativen Ansätzen trägt es dazu bei, Kultur auch in den ländlichen Regionen Niederösterreichs erlebbar zu machen", so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Die Förderung des Kunstmuseums Waldviertel ist Teil der Landesstrategie NÖ 2030, die darauf abzielt, Kunst und Kultur als Gesamterlebnis mit dem Tourismus zu verknüpfen. Kinder und Jugendliche sollen davon besonders profitieren.