Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
L 5190 in Wilhelmsburg wieder befahrbar
© APA/HERBERT NEUBAUER

Verkehrssicherheit

L 5190 in Wilhelmsburg wieder befahrbar

22.09.25, 16:52
Teilen

Arbeiten zur Sanierung der Landesstraße L 5190 im Ortsgebiet von Wilhelmsburg abgeschlossen.

Nachdem die Landesstraße L 5190 im Ortsgebiet von Wilhelmsburg aufgrund aufgetretener Schäden (Spurrinnen, Netzrisse, Ausmagerungen) zuletzt nicht mehr den heutigen Verkehrserfordernissen entsprach, hat sich der NÖ Straßendienst dazu entschlossen, den Straßenbereich von der Kreuzung mit der B 20 bis etwa 200 Meter hinter dem westlichen Ortsende von Wilhelmsburg zu sanieren. Die Bauarbeiten für die Fahrbahnsanierung wurden in einem Zeitraum von rund zwei Wochen unter Totalsperre von der Firma Porr Bau Tiefbau ausgeführt. Die Gesamtkosten beliefen sich auf etwa 230.000 Euro, wovon rund 215.000 Euro vom Land Niederösterreich und 15.000 Euro von der Stadtgemeinde Wilhelmsburg getragen wurden.

Dabei wurde einerseits auf einer Gesamtlänge von rund 1.250 Metern die schadhafte Fahrbahn abgefräst, andererseits wurden kleinflächige Schadstellensanierungen in der bituminösen Tragschicht vorgenommen. Unter Beibehaltung der bestehenden Fahrbahnbreite wurde zum Abschluss über die gesamte Fläche von rund 7.600 Quadratmetern eine neue Asphaltdecke aufgetragen. Außerdem errichtete die Straßenmeisterei Kirchberg an der Pielach von der Kreuzung mit der B 20 ausgehend in Richtung Westen an der Südseite der Landesstraße L 5190 einen neuen Gehsteig.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden