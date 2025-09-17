Land NÖ: neue Eigenheimförderungen von 25 Millionen Euro

Vom Land Niederösterreich wurden Förderungen in Höhe von insgesamt 25,4 Millionen Euro für den Eigenheimbereich auf den Weg gebracht. Insgesamt wurden 958 Wohneinheiten im Eigenheimbereich genehmigt.

In der Dienstag-Sitzung der NÖ Landesregierung wurden zahlreiche Beschlüsse im Bereich der NÖ Wohnbauförderung gefasst. Insgesamt wurden 958 Wohneinheiten im Eigenheimbereich genehmigt. Dies gliedert sich folgendermaßen auf: "Für 332 neue Wohneinheiten wurden Darlehen in Höhe von 12 Millionen Euro bewilligt. Für die Sanierung von 626 Wohneinheiten wurden nicht rückzahlbare Annuitätenzuschüsse in Höhe von 13,4 Millionen Euro auf die Dauer von zehn Jahren und nicht rückzahlbare Einmalzuschüsse in Höhe von knapp 20.000 Euro genehmigt", so Wohnbau-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP).

Leistbares Eigentum

Die Förderung für die Errichtung von Eigenheimen erfolgt in Form eines Darlehens des Landes Niederösterreich mit einer Laufzeit von wahlweise 27,5 oder 34,5 Jahren und ist mit 1% jährlich im Nachhinein verzinst. „Zusätzlich erhalten unsere Häuslbauer durch die gezielte Umsetzung des Konjunkturpakets ,Wohnraum und Bauoffensive' einen nicht rückzahlbaren Zuschuss von bis zu 10.000 Euro“, sagt Teschl-Hofmeister weiter. Im Rahmen der Förderung Eigenheim erhalten Förderungswerber heuer zusätzlich zum Förderungsdarlehen des Landes auf Antrag einen Einmalzuschuss in der Höhe von 5% eines Bankdarlehens bis zu einem Maximalbetrag von 200.000 Euro, was einem Zuschuss von bis zu 10.000 Euro entspricht.