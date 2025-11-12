Landbauer einstimmig als Stadtparteiobmann von Wr. Neustadt bestätigt

Beim Stadtparteitag der FPÖ Wiener Neustadt am 11. November in der Wiener Neustadt Ergo Arena wurde FPÖ-Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer mit überwältigender Zustimmung von 100 Prozent in geheimer Wahl als Stadtparteiobmann bestätigt.

"Ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft in meiner Heimatstadt und bedanke mich für das großartige Vertrauen“, so Landbauer. FPÖ-Stadtrat Philipp Gerstenmayer wurde als geschäftsführender Stadtparteiobmann nominiert und FPÖ-Stadtrat Kevin Pfann einstimmig zum Obmann-Stellvertreter gewählt.

Der neu gewählte Vorstand: Philipp Linsbichler, FPÖ-Klubsprecher Dipl- -Ing. Alexander Landbauer, Gemeinderat Sandra Antosik, Gemeinderat Maximilian Machek Rückert, Lukas Mayerhofer, Stadtrat Philipp Gerstenmayer, Stadtparteiobmann Udo Landbauer, Gemeinderat Manuel Bugnar, Gemeinderat Franz Lechner, Stadtrat Kevin Pfann, Thomas Riel © FPÖ Wr Neustadt

In seiner Rede blickte Landbauer auf die "erfolgreiche freiheitliche Arbeit in den vergangenen Jahren" zurück und stellte zugleich die Weichen für die kommenden politischen Herausforderungen. "Wir sind stärker, besser und breiter aufgestellt als jemals zuvor. Der Mitgliederzuwachs ist ungebrochen. Alleine in den letzten fünf Jahren ist die freiheitliche Familie in der Stadt um 130 neue Mitglieder gewachsen“, betonte Landbauer.

Der FPÖ-Stadtparteiobmann verwies auf eine eindrucksvolle Serie freiheitlicher Wahlerfolge in den letzten Jahren:

• Landtagswahl 2023: 28,18 Prozent plus 8 Prozentpunkte

• EU-Wahl 2024: Erstmals Platz eins in der Stadt mit 29,7 Prozent

• Nationalratswahl 2024: 30,8 Prozent und damit stärkste politische Kraft in Wiener Neustadt

• Gemeinderatswahl 2025: 20,7 Prozent – ein Zuwachs von fast sieben Prozentpunkten

Scharfe Kritik an Regierung

Scharfe Kritik übte Landbauer in seiner Rede an der Bundesregierung: "Was wir da erleben, ist kein regierungsfähiger Zustand, sondern der Weg in den Abgrund. Die Bevölkerung wird geschröpft, die Pensionisten werden verraten, die Wirtschaft gegen die Wand gefahren und das Asylchaos geht munter weiter. Österreich ist das dritte Jahr in Folge in der Rezession, es gibt Rekord-Firmenpleiten und die Arbeitslosigkeit steigt weiter an. Dafür leistet sich die Verlierer-Ampel die teuerste und größte Regierungsbank aller Zeiten. Es ist vorbei. Diese Verlierertruppe hat sich eine glattes Nicht Genügend verdient“, so Landbauer.