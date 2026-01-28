Landbauer: ÖBB-Chaos auf Niederösterreichs Bahnstrecken

Bis zu 100 Zugausfälle pro Werktag: "Die Betriebsqualität der ÖBB ist derzeit schlicht nicht akzeptabel“, hält Verkehrslandesrat Udo Landbauer (FPÖ) fest.

In den letzten Tagen kam es zu mehr als 100 Zugausfällen pro Werktag. Besonders betroffen sind Regionalbahnen genauso wie zentrale Strecken im Land: Im Traisen- und Gölsental wird ein Schülerzug seit letzter Woche nur noch mit einem kleinen Triebwagen statt mit vier Wagen geführt. Schüler müssen auf Schienenersatzverkehrsbusse umsteigen, wenn der Zug voll ist und der Bus überhaupt kommt. Auch im Piestingtal gibt es massive Probleme: Beim Schülerzug nach Wiener Neustadt fällt regelmäßig eine der notwendigen Garnituren aus.

Auf der Nordwestbahn Richtung Retz und Hollabrunn ist die Lage völlig außer Kontrolle. Statt vier bis sechs Verbindungen gibt es oft nur noch ein bis zwei Züge in Stundenabständen. Auch auf der Südbahn spitzt sich die Situation dramatisch zu. Pendler Richtung Wiener Neustadt oder Payerbach-Reichenau werden regelmäßig hängen gelassen. Zusätzlich kommt es zu vielen Verspätungen und Störungen.

Seit Heiligdreikönig erleben tausende Niederösterreicher Tag für Tag dasselbe Bild: gestrichene Züge, massive Verspätungen, überfüllte Garnituren und völlige Planlosigkeit im Betrieb. "Wenn auf den Anzeigetafeln mehr Ausfälle stehen als Abfahrten, dann ist das kein funktionierender Bahnbetrieb mehr. Es gibt hier offensichtlich einen totalen Kontrollverlust. Die ÖBB müssen endlich wieder in die Spur finden. Unsere Pendler brauchen Verlässlichkeit, keine Durchhalteparolen“, sagt Landbauer.

Oe24-Lesereporterin berichtet

Die oe24.at-Lesereporterin Resi S. hat uns geschrieben, welches Ungemach sie dieser Tage erleiden musste: "Vorigen Dienstag bin ich statt um 7,16 Uhr um 9,45 Uhr von Retz gefahren und der Zug nachmittag um 16 Uhr fiel aus. Gestern fuhr ich pünktlich, jedoch der Zug am frühen nachmittag und der um 16,30 fielen aus. Mir wurde gestern erzählt, dass am Montag um 14,30 um 15 und um 15,30 die Züge ausgefallen sind, der Zug um 16 Uhr fuhr ab Floridsdorf."

Verkehrslandesrat: "Zugausfall darf nicht zur Normalität werden"

„Was die ÖBB derzeit Niederösterreichs Pendlern und Schülern zumuten, ist untragbar. Zugausfälle, Störungen und Fahrzeugmangel sind seit Wochen täglicher Normalzustand. Das hat mit einem verlässlichen öffentlichen Verkehr nichts mehr zu tun. So kann es nicht weitergehen“, übt Niederösterreichs Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer scharfe Kritik an der schlechten Betriebsqualität. „Nerven sparen, Bahn fahren“ war einmal, heute heißt es einfach nur noch: bitte warten.“

"Wenn der Zugausfall zur Normalität wird, dann kann man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Dabei ist für den Verkehrslandesrat eines klar: „Meine Kritik richtet sich ausdrücklich nicht an die Mitarbeiter, die unter diesen Bedingungen den Betrieb überhaupt noch am Laufen halten. Die Verantwortung liegt beim ÖBB-Management, das offensichtlich den Draht zum normalen Fahrgast verloren hat.“

Landbauer fordert daher umgehend konkrete Maßnahmen: "Es braucht sofort mehr verfügbare Garnituren, stabile Fahrpläne und ein Ende dieser täglichen Improvisation auf dem Rücken der Pendler. Wer jeden Tag auf die Bahn angewiesen ist, hat ein Recht darauf, auch tatsächlich befördert zu werden. Es geht hier nicht um Luxus. Unsere Landsleute wollen einfach pünktlich und verlässlich ans Ziel kommen. Das darf nicht zu viel verlangt sein.“