Landeshauptfrau besuchte Bäckerei Kasses in Thaya

Bei einem Betriebsbesuch in Thaya überzeugte sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) vor kurzem von der Arbeit der traditionsreichen Bäckerei Kasses, die heuer ihr 100-jähriges Jubiläum feiert.

Das Unternehmen stehe beispielhaft "für unsere traditionsreichen blau-gelben Familienbetriebe, die mit Erfahrung, Kompetenz und Innovation unsere regionale Wirtschaft stärken“, unterstrich die Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) beim Rundgang in der Bäckerei, bei dem sie umfassenden Einblick in die Produktionsabläufe, die Philosophie des Hauses und die besondere handwerkliche Handschrift bekam, die seit Generationen gepflegt wird.

© Büro LH-Frau

"Die Bäckerei Kasses gilt heute weit über das Waldviertel hinaus als Pionierbetrieb der traditionellen Backkultur“, erklärte Mikl-Leitner. Die "Spezialität der Bäckerei“, Brot aus Mehl, Wasser, Salz und Hefe – also bewusst reduziert auf das Wesentliche – erfordere hohes Wissen und langjährige Erfahrung. "Diese Kompetenz prägt die Familie seit vier Generationen“, führte sie aus. Erich Kasses, Bäckermeister, Müller und Landwirt, habe über Jahrzehnte hinweg Maßstäbe gesetzt und seinen Töchtern Lena und Laura eine klare Qualitätslinie weitergegeben: "Viel Zeit, gute Zutaten und ehrliches Handwerk.“

Regionale Wertschöpfung

Die beiden Bäckermeisterinnen, die das Unternehmen seit 2021 leiten, freuten sich über den Besuch der Landeshauptfrau: "Der Austausch war äußerst bereichernd. Wir konnten viele wertvolle Anregungen mitnehmen und über aktuelle Themen sprechen.“ Im Mittelpunkt standen hier etwa regionale Wertschöpfung, die Bedeutung des handwerklichen Bäckerberufs und wirtschaftliche Herausforderungen für kleine und mittelständische Betriebe.

© Büro LH-Frau

"Die Bäckerei Kasses zeigt, wie wertvoll regionale Betriebe für unser Land sind – sie bewahren Tradition, schaffen Perspektiven für junge Generationen und setzen gleichzeitig mutige, innovative Schritte. Dieses Zusammenspiel macht Niederösterreich stark und erfolgreich“, betonte Mikl-Leitner abschließend.