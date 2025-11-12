Landhaus Bacher ist erstes Fünf-Hauben-Lokal in NÖ

Insgesamt 99 Hauben-Betriebe in Niederösterreich werden in der neuesten Auflage des "Gault&Millau“-Restaurantguides angeführt. Heuer erreichte das "Landhaus Bacher“ in Mautern mit Koch Thomas Dorfer erstmals 19 Punkte und ist damit eines von nur 9 Fünf-Hauben-Lokalen in ganz Österreich.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sagt: "Niederösterreich ist Heimat für kulinarische Spitzenleistungen. 99 Hauben-Betriebe im aktuellen ‘Gault&Millau’-Restaurantguide zeigen die große Dichte an kulinarischer Qualität in unserem Bundesland. Herzliche Gratulation an alle Ausgezeichneten – allen voran das Landhaus Bacher in Mautern rund um Spitzenkoch Thomas Dorfer, das mit wohlverdienten 19 Punkten als erstes Fünf-Hauben-Lokal Niederösterreichs Geschichte schreibt. Unsere Gastronomie überzeugt aber nicht nur Kritikerinnen und Kritiker, sondern vor allem unsere Gäste schätzen die Kreativität, Regionalität und Herzlichkeit, die Niederösterreichs Kulinarik so besonders machen.“

Herzlichkeit und beste Kulinarik

Und Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, betont: "Die ‘Gault&Millau’-Hauben und -Auszeichnungen verleihen der kulinarischen Landschaft in Niederösterreich zusätzliche Sichtbarkeit und sind gleichzeitig Impulsgeber für die Weiterentwicklung unseres gastronomischen Angebots. Dass sich auch die Besten immer weiterentwickeln können, zeigt Thomas Dorfer und sein Team eindrucksvoll – wir gratulieren herzlich zur fünften Haube! Das Landhaus Bacher und die 98 weiteren Hauben-Lokale sind der beste Beweis und ein starkes Zeichen für die Attraktivität und Weiterentwicklung der Kulinarik-Destination Niederösterreich.“