Landwirt vergiftet: Laut Gutachter lügt Angeklagte

Der Angeklagten (32) droht eine lebenslange Haft. Zudem wurde eine Unterbringung beantragt.

Finaler Prozesstag wegen Mordversuchs am Landesgericht Korneuburg am Mittwoch: Zwei Gutachter waren zunächst am Wort. Die 32-Jährige soll 2022 im Bezirk Gänserndorf ihren damaligen Lebensgefährten, einen wohlhabenden Landwirt, vergiftet haben, der in der Folge fast komplett erblindete. Später dürfte sie dem 42-Jährigen mit Schlafmittel versetzte Muffins gegeben und Schnitte am Unterarm zugefügt haben. Die Angeklagte bestreitet die Mordversuche.

Vorgeworfen wird der Kuchen-Lady aus Deutsch-Wagram - sie ist Mutter einer Teenager-Tochter aus einer früheren Beziehung - ihrem Partner zunächst Methanol und psilocybinhaltige Pilze (Magic Mushrooms) aus einer Schnapsflasche verabreicht haben. Der 41-Jährige überlebte die mutmaßliche Vergiftung nur knapp.

Der 32-Jährigen droht im Fall einer Verurteilung bis zu lebenslange Haft. Die Staatsanwaltschaft hat zusätzlich die Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum nach Paragraf 21 Absatz 2 Strafgesetzbuch beantragt. Hauptgrundlage dafür ist das psychiatrische Gutachten von Peter Hofmann, demzufolge die Niederösterreicherin zwar zurechnungsfähig ist, aber an einer Persönlichkeitsstörung leidet. Bei der 32-Jährigen sei das "Lügen hochkrankheitswertig", es liege "eine sehr schwere Form des Lügens" vor, sagte Hofmann.

Ausgegangen werden müsse davon, dass in absehbarer Zeit und mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut strafbare Handlungen mit schweren Folgen von der Frau gesetzt werden könnten. Angeführt wurden vom Gutachter hier schwere absichtliche Körperverletzungen bis hin zu Tötungsdelikten. Gegen eine positive Prognose sprechen laut Hofmann die mangelnde Krankheitseinsicht sowie die schlechte soziale Perspektive.

Im Kern geht es in dem Schwurprozess um drei Punkte, die beiden Mordversuche und eine fingierte Messerattacke. Zunächst soll die Beschuldigte bei einer privaten Party am 8. Juli 2022 ihrem damaligen Partner Methanol und psilocybinhaltige Pilze (Magic Mushrooms) in einem "Spezialgetränk" verabreicht haben. Der 42-Jährige wurde fast blind und erlitt eine Methanolvergiftung. Der Tod sei nur durch eine intensivmedizinische Therapie mit Vornahme einer Blutwäsche verhindert worden, betonte die Staatsanwältin am ersten Prozesstag in der Vorwoche. Die Sehleistung des Mannes sei "nicht verbesserbar", befand ein Gutachter am Mittwoch. Der 42-Jährige könne sich lediglich "grob orientieren", so der Augenarzt.

Zu einem weiteren Mordversuch soll es in der Nacht auf den 3. November 2022 gekommen sein. Nach dem Verzehr von Muffins und Tabletten - verabreicht wurden ihm auf diese Weise größere Mengen der Medikamente Rohypnol und Sirdalud - wurde der 42-Jährige mit Schnittverletzungen am Unterarm ins Krankenhaus gebracht.

Die Angeklagte hatte im Zusammenhang mit dem Vorfall einen Suizidversuch des 42-Jährigen infolge des von ihr zuvor verkündeten Beziehungs-Aus ins Treffen geführt. Tatsächlich soll sie selbst dem Mann die Wunden zugefügt haben, so der Vorwurf. Das Opfer überlebte abermals nur knapp. Als Motiv gilt, dass die Beschuldigte im Testament ihres Lebensgefährten vorübergehend als Alleinerbin eingesetzt war und bei seinem Tod ein Vermögen von rund drei Millionen Euro erhalten hätte.

Erhebungen gegen die 32-Jährige nahmen später ihren Lauf. Mitte Mai 2023 war die Angeklagte dann mit Bauchverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden und hatte von einer Messerattacke ihres nunmehrigen Ex-Partners berichtet. Belastet wurde dieser u.a. auch durch Spuren, die von seiner ehemaligen Lebensgefährtin gelegt und präpariert worden waren.

Der Mann wurde festgenommen und kam in U-Haft. Ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Mordes wurde in der Folge aber eingestellt. Laut einem Gutachten hätte der 42-Jährige aufgrund seiner massiv beeinträchtigten Sehleistung nicht entsprechend agieren können. Umfangreiche Ermittlungen ergaben, dass die 32-Jährige den Mordversuch an ihr fingiert haben soll, sich Bauchstiche sowie weitere Verletzungen selbst zugefügt haben dürfte. Die Frau wurde schließlich am 14. Juli des Vorjahres festgenommen.

Experten über Stunden angelogen

Rund um die fingierte Messerattacke habe die Beschuldigte ein "Lügengebäude" samt mehreren instrumentalisierten Personen aufgebaut, führte der Sachverständige Hofmann aus. Bei der Tatrekonstruktion habe die Angeklagte anwesende Experten "über Stunden angelogen", sodass ihr vorerst geglaubt worden sei. Vorliegend sei eine "unglaubliche Meisterschaft, sehr authentisch zu lügen".

Von der Beschuldigten wurden die beiden Mordversuche indes dezidiert bestritten. Zu Vorwürfen der falschen Beweisaussage und der Verleumdung - die 32-Jährige soll auch ihre Tochter sowie Bekannte zu falschen Behauptungen angestiftet haben - bekannte sich die Niederösterreicherin in weiten Teilen schuldig. Ein Urteil im Geschworenenprozess dürfte amMittwoch fallen.