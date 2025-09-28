Lenker krachte gegen A3-Leitschiene: unverletzt

Ein Pkw krachte gestern gegen die Leitschiene auf der A3 bei Ebreichsdorf. Wie durch ein Wunder blieb er unverletzt.

Am Samstag wurde die Feuerwehr Ebreichsdorf alarmiert - und zu einem Einsatz auf der A3 gerufen. Ein Pkw bei der Autobahnabfahrt auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geraten und gegen eine Leitschiene geprallt. Der Unfall ereignete sich am frühen Samstag Abend.

Obwohl das Fahrzeug schwer beschädigt wurde, blieb der Lenker - er hatte großes Glück - unverletzt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Ebreichsdorf waren schnell vor Ort und sicherten die Unfallstelle. Der kaputte Pkw wurde alsbald von der Fahrbahn entfernt. Die Feuerwehr Ebreichsdorf barg den Unfallwagen und sorgte für die Reinigung der Fahrbahn.