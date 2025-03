"Let’s Walz": 149 NÖ-Lehrlinge gehen auf Wanderschaft

Eine kostenlose Initiative, bei der vierwöchige Praktika bei Probebetrieben im Ausland angeboten werden.

Vier Wochen Praktikum bei einem Partnerbetrieb im Ausland - und das kostenlos. Diese Möglichkeit nutzen heuer 149 Nachwuchskräfte. Sie haben sich 2025 für die Initiative "Let’s Walz" von Wirtschaftskammer NÖ und Arbeiterkammer NÖ beworben. "Lehrlinge und Betriebe profitieren gleichermaßen", klärte WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker und AK NÖ-Vizepräsident Gerhard Seban über die Initiative auf.

"Ein Aufenthalt im Ausland erweitert nicht nur den fachlichen Horizont, sondern stärkt auch wichtige Soft Skills. Internationale Erfahrung fördert das Verständnis für andere Kulturen, verbessert Sprachkenntnisse und ermöglicht den Erwerb spezieller Fachkompetenzen. Gleichzeitig wachsen Selbstständigkeit, Anpassungsfähigkeit und Selbstbewusstsein - entscheidende Vorteile für eine erfolgreiche berufliche Zukunft", betont Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ (WKNÖ) .

149 Lehrlinge ab dem 2. Lehrjahr haben sich heuer beworben. Angeboten werden Praktika in neun Ländern: Deutschland, Dänemark, Frankreich, Italien, Nordirland, Portugal, Schweden, Spanien und Griechenland. Die Finanzierung der Praktika erfolgt mit Mitteln aus dem Programm Erasmus+ sowie durch WKNÖ und AK NÖ. Für Lehrlinge und Lehrbetriebe fallen für das Praktikum keine Kosten an. Um die Organisation kümmert sich die Abteilung Bildung der WKNÖ in Kooperation mit dem Verein für internationalen Fachkräfteaustausch (IFA).