"Liam" in Falle gelockt und misshandelt

Die Polizei ist dem oder den Tierquälern auf den Fersen, die offenbar eiskalt und nach Plan vorgegangen sind.

Zur Erinnerung: Vor drei Wochen schockte ein Bild das Land, das einen geknebelten, an den Pfoten gefesselten Border Collie zeigte, der in einen 7 Meter tiefen Brunnen geworfen worden war – und nur entdeckt wurde, weil der Besitzer des Hundes, der den Rüden bereits seit Tagen vermisste und suchte, auffällig frische Kratzspuren am Betondeckel über dem Schacht entdeckte.



Wie ÖSTERREICH jetzt aus Ermittlerkreisen erfuhr, dürfte die Vorgangsweise der Tierquäler noch viel arglistiger und schlimmer gewesen sein, als man sich bisher vorgestellt hat.



