Lilli Heuer ausgezeichnete Nachwuchsfloristin

Die duale Ausbildung biete Lehrlingen einen "perfekten Grundstein für eine erfolgreiche Karriere", so Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, die der Nachwuchsfloristin Lilli Heuer herzlich gratulierte, die beim Bundeslehrlingswettbewerb der Floristen ausgezeichnet wurde.

Diese Woche empfing Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) die talentierte Nachwuchsfloristin Lilli Heuer aus dem Betrieb Schick Blumenbinder, die beim Bundeslehrlingswettbewerb der Floristen 2025 Silber holte.

Gold ging ebenfalls an Niederösterreich: Stella Larimar, die ihre Ausbildung im Lehrbetrieb Bonigl Gärtnerei & Floristik absolviert. Die beiden Jungfloristinnen setzten sich gegen 22 Mitbewerberinnen und Mitbewerber aus ganz Österreich durch.

Direktor Rainer Leitgöb (LBS Langenlois), Sabine Hecht (LBS Langenlois), Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, Lilli Heuer (Schick Blumenbinder Wr. Neustadt), Karl Schick (Schick Blumenbinder Wr. Neustadt), Maria Bonigl (Gärtnerei Bonigl St. Pölten) © NLK Burchhart

"Unsere niederösterreichischen Jungfachkräfte sind top. Das haben sie in der Vergangenheit schon viele Male unter Beweis gestellt. Das Erfolgsgeheimnis liegt in der dualen Ausbildung: Praktische Ausbildung im Betrieb – in Kombination mit dem theoretischen Wissen in den Schulen. Die tollen Erfolge von Stella Larimar und Lilli Heuer sind das Ergebnis von harter Arbeit und ausgezeichneter Ausbildungsqualität an der Gartenbauschule Langenlois“, gratulierte Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.