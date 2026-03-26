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Lkw-Kettenpflicht auf vier Straßenabschnitten
© APA/GERT EGGENBERGER

Neuschnee

Lkw-Kettenpflicht auf vier Straßenabschnitten

26.03.26, 11:19 | Aktualisiert: 26.03.26, 12:36
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Heute, Donnerstag, sind die Fahrbahnen in Niederösterreich überwiegend nass. In den höheren Lagen im Wald-, Most- und Industrieviertel gibt es großteils salznasse Straßen bzw. Schneematsch.  

Im Raum Waidhofen an der Ybbs, Gaming, Weitra, Scheibbs und Lilienfeld muss ab 700 Metern mit matschigen Fahrbahnen oder gestreuten Schneefahrbahnen gerechnet werden. Die erforderlichen Räum- und Streueinsätze sind überall im Gange.

Kettenpflicht besteht seit heute Vormittag für Fahrzeuge ab einem Gewicht von 3,5 Tonnen auf der B 20 über den Annaberg und den Josefsberg, der B 21 über den Ochsattel sowie der L 5217 zwischen Morigraben und Kirchberg bis Lilienfeld. Die Temperaturen beliefen sich heute Morgen auf zwischen -1 Grad Celsius in Lilienfeld, Gaming und Ottenschlag und +5 Grad Celsius in Retz. Die Neuschneemengen betragen im Waldviertel (Weitra) und im Mostviertel (Lilienfeld) jeweils bis zu fünf Zentimeter und im Industrieviertel (Gloggnitz) bis zu einem Zentimeter.

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