NÖ: Lkw-Kettenpflicht auf vier Abschnitten

In Niederösterreich sorgt Neuschnee für winterliche Fahrverhältnisse: Vor allem in höheren Lagen kämpfen Lenker mit Matsch, während auf einigen Strecken bereits die Kettenpflicht für Lkw gilt.

Heute sind Niederösterreichs Straßen überwiegend nass, doch in den höheren Lagen des Wald-, Most- und Industrieviertels sorgen Schneematsch und salznasse Fahrbahnen für erschwerte Bedingungen. Seit heute Vormittag gilt zudem für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen eine Lkw-Kettenpflicht auf insgesamt vier Abschnitten, darunter die B 20 über den Annaberg und Josefsberg.

Vor allem im Raum Waidhofen an der Ybbs, Gaming, Weitra, Scheibbs und Lilienfeld müssen Autofahrer ab einer Seehöhe von 700 Metern mit matschigen oder gestreuten Schneefahrbahnen rechnen. Die Räum- und Streudienste sind bereits im Dauereinsatz, um die Verkehrswege sicher zu halten.

Wo Kettenpflicht aktuell gilt

Neben der B 20 betrifft die verordnete Lkw-Kettenpflicht auch die B 21 über den Ochsattel sowie die Landesstraße L 5217 zwischen Morigraben und Kirchberg bis Lilienfeld. Lkw-Fahrer sollten sich auf diese Behinderungen einstellen, während die Temperaturen heute Morgen zwischen frostigen -1 Grad Celsius in Lilienfeld und milderen +5 Grad Celsius in Retz schwankten.

Neuschnee im Mostviertel erwartet

Das Waldviertel (Weitra) und das Mostviertel (Lilienfeld) melden aktuell bis zu fünf Zentimeter Neuschnee, während es im Industrieviertel bei Gloggnitz lediglich ein Zentimeter ist. Die Wetterlage bleibt auf den betroffenen Bergstraßen angespannt, weshalb eine angepasste Fahrweise dringend empfohlen wird.