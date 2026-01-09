Los kaufen - und Wohnung gewinnen!

Bernd und Desi – ein lebensfrohes Paar mit zwei Kindern aus Muggendorf (Bezirk Wiener Neustadt) hat beschlossen, ihre Wohnung zu verlosen. Hauptgedanke ist, in schwereren Zeiten etwas Gutes zu bewirken.

Statt die Wohnung klassisch zu verkaufen, kann sich jeder Lose um jeweils 49,90 Euro kaufen. Auf der Website schreibt das Paar: "Weil wir selbst wissen, wie schwer es geworden ist, Eigentum zu schaffen, möchten wir mit unserer Hausverlosung etwas Positives bewegen.“ Ab 4.500 verkauften Losen findet die Verlosung statt. Bis jetzt wurden 3.880 abgesetzt. Interessierte können bis zum 19. Jänner 2026 Lose kaufen, wobei insgesamt 6.000 Lose zur Verfügung stehen. Die Ziehung findet am 26. Jänner 2026 statt.

Der Hauptgewinn ist eine Eigentumswohnung in Muggendorf, einer Gemeinde im Bezirk Wiener Neustadt-Land in der Nähe der bekannten Myrafälle. Die Wohnung hat eine Wohnfläche von 71 Quadratmetern und befindet sich barrierefrei im Erdgeschoss, was sie besonders für Menschen mit eingeschränkter Mobilität oder Familien mit kleinen Kindern attraktiv macht. Die Eigentumswohnung wurde 1995. Auch Zweifach-Verglasung sowie ein abgetrennter Gemeinschaftsgarten, der über die Terrasse zugänglich ist, sind vorhanden. Auf der Website betont das Paar, dass es keine Zusatzkosten gibt, die Verlosung rechtlich geprüft sei und ein Notar die Ziehung durchführe.

Alle weiteren Details zur Verlosung, zu den Teilnahmebedingungen und zur Wohnung selbst können auf der Website diewohnung.at eingesehen werden.