Mann (59) stirbt bei Frontal-Crash gegen Autobahnbrücke

Ein tragischer Verkehrsunfall forderte am späten Sonntagabend im Bezirk Amstetten ein Menschenleben. Ein Pkw kam auf der B1 von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen eine Autobahnbrücke.

Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen Ende des Tages aus bisher ungeklärter Ursache. Die Bereichsalarmzentrale alarmierte daraufhin die Freiwilligen Feuerwehren Oed, Sindelburg und Zeillern zu einer Menschenrettung auf die Bundesstraße B1.

Trotz des raschen Eintreffens des Rettungsdienstes und eines Notarztes vom Roten Kreuz Amstetten kam für die verunfallte Person jede Hilfe zu spät; der Arzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Bergung durch Spezialkran

Um das völlig zerstörte Unfallwrack zu bergen, forderte der Einsatzleiter zusätzlich die Feuerwehr Amstetten mit einem Wechselladefahrzeug samt Kran nach. Die Einsatzkräfte arbeiteten eng zusammen, um das Fahrzeug sicher von der Unfallstelle zu entfernen. Der schwer beschädigte Pkw wurde anschließend auf einem gesicherten Abstellplatz deponiert, um die Ermittlungen zum Unfallhergang zu ermöglichen.

Reinigung der Fahrbahn

Nachdem die Bergungsarbeiten abgeschlossen waren, mussten die Trümmerteile und ausgelaufene Betriebsmittel beseitigt werden. Die Mitglieder der Feuerwehr reinigten die Unfallstelle gründlich, um die Sicherheit für den nachfolgenden Verkehr zu gewährleisten. Erst nach Abschluss dieser Reinigungsarbeiten konnte die Polizei die Bundesstraße B1 wieder für den Verkehr freigeben.