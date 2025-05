Mann attackierte schlafenden Bruder mit Wodka-Flasche und Messer

Weil er seinen Bruder zu Jahresbeginn im Bezirk Mistelbach mit einer Glasflasche und einem Messer attackiert haben soll, ist ein Mann am Montag in Korneuburg zu sechs Jahren unbedingter Haft verurteilt worden.

Der Angeklagte wurde nach Angaben des Landesgerichts wegen absichtlich schwerer Körperverletzung schuldig gesprochen.

Geschworenenverhandlung

Ursprünglich war dem Mann in der Geschworenenverhandlung Mordversuch vorgeworfen worden. Das Urteil ist rechtskräftig. Der Angeklagte soll heuer am 4. Jänner dem alkoholisierten und am Boden auf dem Bauch schlafenden Mann mit einer leeren Wodkaflasche auf den Hinterkopf geschlagen haben.

Wollte sich Respekt verschaffen

Als das Opfer aufwachte und sich aufrichtete, soll er mit einem Messer mit einer über sieben Zentimeter langen Klinge wuchtig gegen den Brustkorb, den rechten Oberarm, den Rücken und das rechte Kniegelenk gestochen haben. In den Einvernahmen bei der Polizei hatte der Verdächtige nach Gerichtsangaben berichtet, dass er sich Respekt verschaffen wollte.