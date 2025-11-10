Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna 100 Ideen für NÖ
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Martinsfest BLEIBT in NÖ Kindergärten
© NLK Filzwieser

Tradition

Martinsfest BLEIBT in NÖ Kindergärten

10.11.25, 12:55
Teilen

Wenn das Martinsfest am 11. November anderswo abgesagt (oder umbenannt) wird, ist doch auf Niederösterreich Verlass: Das Martinsfest bleibt auch weiterhin fixer Bestandteil im Jahreskalender.

In den niederösterreichischen Kindergärten wird rund um den 11. November das Martinsfest gefeiert – ein Fest des Teilens, der Gemeinschaft und der Nächstenliebe. Mit bunten Laternen, Martinsliedern und gemeinsamem Martinsgebäck wird die Geschichte des Heiligen Martin lebendig. Die Kinder basteln, singen und erleben, was Teilen und Zusammenhalt bedeuten. Viele Gruppen verbinden das Fest auch mit einer Sammelaktion für einen guten Zweck – als Vorbereitung auf die Adventzeit. 

Das Miteinander in unserer Gesellschaft

Martinsfest BLEIBT in NÖ Kindergärten
© NLK Filzwieser

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) betont die Bedeutung dieser Traditionen: "Das Martinsfest zeigt, wie wichtig es ist, Werte wie Freundschaft, Dankbarkeit und Nächstenliebe schon früh zu vermitteln. Kinder lernen dabei auf kindgerechte Weise, was es heißt, füreinander da zu sein und zu teilen – und das ist eine der schönsten Lektionen fürs Leben." Ein großes "Danke!" richtet sie allen Pädagoginnen und Pädagogen aus, die "solche Feste mit so viel Herz gestalten und damit zur besten Zukunft unserer Kinder beitragen“ Durch die liebevolle Gestaltung des Martinsfestes wird der Gedanke des Teilens im Kindergarten auf vielfältige Weise lebendig – als wertvolles Zeichen des Miteinanders in unserer Gesellschaft", freut sich Landeshauptfrau Mikl-Leitner schon auf das morgige Martinsfest.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden