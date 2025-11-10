Martinsfest BLEIBT in NÖ Kindergärten

Wenn das Martinsfest am 11. November anderswo abgesagt (oder umbenannt) wird, ist doch auf Niederösterreich Verlass: Das Martinsfest bleibt auch weiterhin fixer Bestandteil im Jahreskalender.

In den niederösterreichischen Kindergärten wird rund um den 11. November das Martinsfest gefeiert – ein Fest des Teilens, der Gemeinschaft und der Nächstenliebe. Mit bunten Laternen, Martinsliedern und gemeinsamem Martinsgebäck wird die Geschichte des Heiligen Martin lebendig. Die Kinder basteln, singen und erleben, was Teilen und Zusammenhalt bedeuten. Viele Gruppen verbinden das Fest auch mit einer Sammelaktion für einen guten Zweck – als Vorbereitung auf die Adventzeit.

Das Miteinander in unserer Gesellschaft

© NLK Filzwieser

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) betont die Bedeutung dieser Traditionen: "Das Martinsfest zeigt, wie wichtig es ist, Werte wie Freundschaft, Dankbarkeit und Nächstenliebe schon früh zu vermitteln. Kinder lernen dabei auf kindgerechte Weise, was es heißt, füreinander da zu sein und zu teilen – und das ist eine der schönsten Lektionen fürs Leben." Ein großes "Danke!" richtet sie allen Pädagoginnen und Pädagogen aus, die "solche Feste mit so viel Herz gestalten und damit zur besten Zukunft unserer Kinder beitragen“ Durch die liebevolle Gestaltung des Martinsfestes wird der Gedanke des Teilens im Kindergarten auf vielfältige Weise lebendig – als wertvolles Zeichen des Miteinanders in unserer Gesellschaft", freut sich Landeshauptfrau Mikl-Leitner schon auf das morgige Martinsfest.