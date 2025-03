× Massive Schäden in Purkersdorf: Polizei sucht Graffiti-Sprayer

Von Mitte Februar bis Anfang März trieben Sprayer in Purkersdorf ihr Unwesen. Mit ihren Schmierereien richteten sie einen enormen Schaden an. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Von massiven Sachbeschädigungen durch Graffiti in Purkersdorf (Bezirk St. Pölten-Land) hat am Dienstag die Landespolizeidirektion Niederösterreich berichtet. Als Tatzeitraum gilt 14. Februar bis 10. März. Sowohl öffentliches als auch privates Eigentum wurde mit Schriftzügen wie "MOST", "SEMO CAP", "arion", "hocus", "KAISER", "SeyR", "Traze", "SIGMAR" und "Monster" in unterschiedlichen Farbkombinationen versehen.

© LPD NÖ ×

Betroffen waren Beschilderungen, Mauerwerke und Fassaden an Geschäftsgebäuden, Schulen, Brücken, Bushaltestellen, Schaufenstervitrinen, Verteilerkästen, Telefonzellen, Türen und Bänke sowie verschiedene Behältnisse der Stadtgemeinde Purkersdorf, etwa Fahrradcontainer und Laternen, so die Polizei. Die Tathandlungen wurden vorwiegend an Wochenenden in den Abend- und Nachtstunden verübt. Der Schaden soll einen mittleren fünfstelligen Betrag betragen. Zweckdienliche Hinweise zur Ausforschung der bisher unbekannten Täter und zu möglichen weiteren Tatorten werden an die Polizeiinspektion Purkersdorf (Tel.: 059133-3233) erbeten.