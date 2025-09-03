Matrosen aufgepasst: Korneuburger Hafenfest steigt am Wochenende

Historische Raritäten der Schifffahrt, Schiffscorso, Schauwerkstätten, Aktiv- und Bastelstationen für Kinder, Hüpfburgen, Rätsel-Rallye, Live-Bands uvm. warten bei freiem Eintritt auf Matrosen aller Generationen: am Wochenende steigt wieder das traditionelle Korneuburger Hafenfest.

Am 6. und 7. September verwandelt sich das Korneuburger Werftgelände wieder in eine lebendige Festmeile. Beim Hafenfest erwarten die Besucher spannende Programmpunkte, wie ein eindrucksvoller Schiffscorso, eine Familien-Rätselrallye, abwechslungsreiche Aktivstationen für Kinder, eine Sonderausstellung zur Geschichte der Werft „Lernen auf der Werft. Geschichte(n) der Lehrwerkstätte“ - die in Zusammenarbeit mit der Universität Krems entstand - sowie ein vielfältiges musikalisches und kulinarisches Angebot.

Ein Wochenende voller Unterhaltung eben, Geschichte und Genuss – für Groß und Klein.

Der Samstag

Der Samstag beginnt mit einer feierlichen Eröffnung. Besucher erhalten erste Einblicke in das vielfältige Programm und die Ausstellung; spannende Interviews mit dem Museumsverein, Werftlern und Akteuren stehen am Programm.



Der Schiffscorso (auch für den Sonntag geplant) präsentiert die teilnehmenden Traditionsschiffe in voller Pracht auf dem Wasser. Diese beeindruckende Parade bietet den Besuchern die Gelegenheit, die historischen Schiffe in Aktion zu erleben, während sie majestätisch entlang der Slipanlage vorbeiziehen. Es präsentieren sich etwa die Lai Da Tuma (Baujahr 1950), die Wien (Baujahr 1938), die Marea (ehern. Melk, Baujahr 1952), Caruso (Baujahr 1928) oder das Dampfzugschiff Pascal (Baujahr 1907).

Seifenblasen-Shows verzaubern an beiden Tagen Groß und Klein.

Der Sonntag

Begleitet von zünftiger Blasmusik der Kapelle Um-Ta-Ta, bietet der Frühschoppen die perfekte Gelegenheit, bei musikalischer Unterhaltung in geselliger Runde zu feiern.

Für das leibliche Wohl sorgt am Wochenende die Outdoor-Kombüse, die von 10:00 bis 22:00 Uhr regionale Köstlichkeiten wie Burger, Steckerlfisch und Wildscheinspezialitäten anbietet.

Dieses Wochenende finden sich somit die Wasserratten von Samstag, 10-22 Uhr (Ausstellung Museumsverein und Traditionsschiffe bis 18:00 Uhr) bis Sonntag 9:30-18 Uhr beim Korneuburger Hafenfest ein.