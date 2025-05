Mikl-Leitner eröffnete waldviertelpur am Wiener Rathausplatz

Ein Fest voller Geschmack, Lebensfreude und Heimatgefühl bringt Bewegung auf den Rathausplatz in Wien. Zum 20. Jubiläum von waldviertelpur zeigt sich Niederösterreichs Norden von seiner herzlichsten Seite.

Am Mittwoch fiel der offizielle Startschuss. Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) eröffnete waldviertelpur mit dem traditionellen Zwettler Bieranstich. Unterstützt wurde sie von der Wiener Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál (SPÖ), Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) und Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP). "Ich lade alle Wienerinnen und Wiener herzlich ein, waldviertelpur noch bis Freitag hier am Rathausplatz zu besuchen“, sagte Mikl-Leitner bei der Eröffnung. Was 2004 im Kleinen begann, ist heute ein fest etablierter Fixpunkt für Regionalgenuss und kulturelle Vielfalt. Seit heute pulsiert der Rathausplatz und das Waldviertel steht dabei im Rampenlicht.

Handwerk, Musik und gelebte Tradition

Die zahlreichen Aussteller bringen das Lebensgefühl einer ganzen Region nach Wien. Handwerker laden ein zum Zuschauen und Mitmachen. Es wird geschnitzt, geflochten, genäht - alles in liebevoller Handarbeit. Musikalisch treffen Tradition und Moderne aufeinander. Blasmusik erklingt ebenso wie Volkslieder und Rockbands. Besonderes Highlight ist die stimmungsvolle Trachtenmodenschau von Elfi Maisetschläger, die Farben, Formen und Stolz der Region auf die Bühne bringt.

Blasmusik, Schuhplattler, Volksliedgruppen und Rockbands sorgen für ein abwechslungsreiches Programm. © Studio Kerschbaum ×

Kulinarik mit Seele

Wer über den Rathausplatz flaniert, kommt am Genuss nicht vorbei. Auf der Dorfbühne zeigen Köche, wie Waldviertler Klassiker entstehen – Knödel werden gedreht, Karpfen filetiert, Mohnnudeln liebevoll gewuzelt. Neben feiner Kulinarik fließt auch das berühmte Bier aus Zwettl und Schrems. Edle Tropfen aus dem Kamptal sorgen für genussvolle Pausen zwischen Gesprächen und Musik."waldviertelpur hat in den vergangenen 20 Jahren nicht nur eindrucksvoll den Tourismus im Waldviertel gestärkt, sondern auch maßgeblich zur Stärkung der Identität dieser Region beigetragen“, erklärte Mikl-Leitner. Noch bis Freitag lädt das Waldviertel mitten in Wien zum Erleben, Genießen und Staunen ein - mit offenem Herzen und großem Geschmack.