Mikl-Leitner: Immer unterwegs

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) ist tagtäglich in ganz Niederösterreich unterwegs, um mit den Menschen direkt ins Gespräch zu kommen. OE24.at durfte einen exklusiven Blick in ihren prall gefüllten Terminkalender werfen.

Exklusiv kann OE24.at berichten, dass Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) seit Beginn des Jahres 2025 hat Mikl-Leitner 1.191 Termine wahrgenommen – von großen offiziellen Veranstaltungen bis hin zu kleinen, persönlichen Begegnungen in den Gemeinden. Seit Beginn der aktuellen Regierungsperiode vor rund zweieinhalb Jahren waren es sogar 3.343 Termine. Um all diese Termine wahrnehmen zu können, legt die Landeshauptfrau jedes Jahr rund 90.000 Kilometer im ganzen Land zurück. Das Auto, das in etwas mehr als zwei Jahren über 180.000 Kilometer auf dem Tacho hat, ist dabei ihr rollendes Büro - Besprechungen, Telefonate und Vorbereitungen finden auf dem Weg zum nächsten Termin statt.

© NLK Burchhart

Termine, so facettenreich wie das Land selbst

Die Termine könnten unterschiedlicher kaum sein: von Kindergarteneröffnungen, Bürgersprechstunden und Betriebsbesuchen bis hin zu Sitzungen, Besprechungen und regionalen Veranstaltungen. Überall sucht die Landeshauptfrau das persönliche Gespräch, hört zu und nimmt die Anliegen der Menschen mit. So entsteht Nähe, die das Land zusammenhält.

© NLK Burchhart

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sagt: "Um gute und richtige politische Entscheidungen treffen zu können, ist es unverzichtbar, das Ohr nah bei den Menschen zu haben. Mir ist es daher wichtig, möglichst vielen Landsleuten zuzuhören, mit ihnen zu reden und zu erfahren, was sie bewegt. Niederösterreich lebt vom Miteinander, und dieses Miteinander spürt man bei jedem Termin, in jeder Gemeinde, in jedem Gespräch. Nur gemeinsam können wir unser Land weiterentwickeln und an der besten Zukunft für unsere Kinder arbeiten", ist Landeshauptfrau Mikl-Leitner überzeugt.