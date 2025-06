Millionen-Plus in Krems: Stadt trotzt dem Budgetdruck

Inmitten steigender Kosten und schwieriger Rahmenbedingungen meldet die Stadt Krems einen Millionenüberschuss im Haushaltsjahr 2024.

Im Ergebnishaushalt weist die Stadt Krems für das Jahr 2024 einen Überschuss von 3,2 Millionen Euro aus. Auch im Finanzierungshaushalt bleibt ein Plus von 2,8 Millionen Euro. Der Gemeinderat stimmte dem Rechnungsabschluss in seiner jüngsten Sitzung geschlossen zu.

"Das gute Ergebnis kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Schere zwischen den erzielbaren Erlösen der Stadt und den Belastungen aus den landesweiten Gesundheits- und Sozialumlagen immer weiter aufgeht“, erklärte Finanzstadtrat Helmut Mayer (SPÖ). Diese Entwicklung werde laut Mayer in Zukunft großen Druck auf die Ergebnisse ausüben.

Haushaltsführung mit Weitsicht

Die Einnahmen der Hoheitsverwaltung beliefen sich 2024 auf rund 83,1 Millionen Euro. Dem standen Ausgaben von etwa 79,9 Millionen Euro gegenüber. Das Nettoergebnis vor Rücklagenbewegungen betrug 3,2 Millionen Euro. Davon flossen 1,47 Millionen in die Haushaltsrücklagen.

Schuldenentwicklung der Stadt Krems. © Stadt Krems

"Unsere Priorität ist und bleibt ein nachhaltiger Umgang mit öffentlichen Mitteln“, sagte Helmut Mayer. Die Stadt habe bewusst Spielräume geschaffen, um auch in wirtschaftlich schwierigeren Jahren handlungsfähig zu bleiben. Diese Strategie verfolge man weiterhin konsequent.

Zukunftsinvestitionen mit Bodenhaftung

Krems plant trotz des Sparkurses große Investitionen in die Zukunft. Bürgermeister Peter Molnar (SPÖ) stellte klar, dass Krems eine lebenswerte, moderne Bildungs- und Kulturmetropole bleibe. Man investiere gezielt in Infrastruktur, Bildung, Umwelt, Soziales und Kultur. Dabei wolle die Stadt auch in den kommenden Jahren auf einen verantwortungsvollen Budgetvollzug achten.

"Der Rechnungsabschluss 2024 ist ein Beweis dafür, dass wir finanzielle Stabilität und zukunfts- sowie klimafitte Stadtentwicklung vereinen“, erklärte Molnar. Zu den geplanten Projekten gehören die neue Badearena, ein sechsgruppiger Kindergarten in Krems-Weinzierl sowie der Ausbau von Infrastruktur, Kultur- und Sportstätten. Das Investitionsvolumen beträgt rund 120 Millionen Euro.

Trotz dieser umfangreichen Vorhaben kündigte Molnar an, dass man auch künftig versuchen werde, Budgetüberschüsse zu erwirtschaften. Der vollständige Rechnungsabschluss ist auf der Website der Stadt Krems im Bereich "Transparente Gemeinde" öffentlich einsehbar. Dort können Bürgerinnen und Bürger alle Details zu Einnahmen, Ausgaben und Rücklagenentwicklung nachlesen.