Ministerin nahm PV-Anlage im Akademiebad unter die Lupe

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner stattete Wiener Neustadt einen Besuch ab, um die neue PV-Anlage im Akademiebad zu begutachten: "Es freut mich besonders, dass hier Tradition und Zukunft auf so sinnvolle Weise zusammengeführt werden."

Vergangenen Mittwoch besichtigte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner die neue Photovoltaik-Anlage des Akademiebades, welche am neuen Dach des Hauptgebäudes installiert wurde. Begleitet wurde sie dabei von Bürgermeister Klaus Schneeberger, Stadtrat LAbg. Franz Dinhobl und Gemeinderat Franz Hatvan.

"Das Akademiebad ist mit seiner langen Tradition ein wichtiger Bestandteil der Stadt Wiener Neustadt sowie der Theresianischen Militärakademie. Mit der neuen Photovoltaik-Anlage am Akademiebad setzen wir ein starkes Zeichen für Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. Mit dieser wichtigen Investition geht man vorbildlich voran: Sie senkt nicht nur langfristig die Energiekosten, sondern leistet auch einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz. Es freut mich besonders, dass hier Tradition und Zukunft auf so sinnvolle Weise zusammengeführt werden", so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

© Stadt Wiener Neustadt/Weller

Alles in allem betrug das Projektvolumen 1,5 Millionen Euro. Die Kosten teilten sich die Stadt Wiener Neustadt sowie das Bundesministerium für Landesverteidigung, das einen Anteil von 800.000 Euro übernommen hat. Die PV-Anlage verfügt über eine Leistung von 49,5 kWp und kann unter guten Bedingungen jährlich zwischen 45.000 und 55.000 kWh Strom erzeugen. Das entspricht in etwa dem Jahresbedarf von 12 bis 15 Haushalten. Zusätzlich zur Photovoltaik-Anlage wurden zwei Wärmepumpen für die Badewassererwärmung errichtet sowie die örtliche Badewassertechnik, darunter Wasserpumpen, erneuert.