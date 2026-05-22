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Mödling droht das AUS für den Stadtbus
© Stadt Mödling

Öffi-Desaster

Mödling droht das AUS für den Stadtbus

22.05.26, 11:46 | Aktualisiert: 22.05.26, 13:18
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Nach Perchtoldsdorf erwischt es nun auch Mödling: Im Bezirk geraten die Ortsbusse massiv unter Druck – und bald könnten knapp 200 Fahrgäste täglich ohne Nahverkehr dastehen! 

Eine schonungslose Analyse im Zuge der Budgetkonsolidierung hat dem Mödlinger Citybus ein vernichtendes Zeugnis ausgestellt. Mobilitätsstadtrat Tim Pöchhacker (Grüne) bringt es auf den Punkt: Die Fahrgastzählungen der letzten drei Jahre belegen bei Auslastung und Effizienz ein klares Versagen – in Relation zu den Kosten sei dies ein "nicht mehr haltbares Ergebnis". Die Zahlen sind tatsächlich erschütternd Auf Linie 3 zwischen Bahnhof Mödling und dem Haus der Wirtschaft saßen im Schnitt gerade einmal 3,3 Fahrgäste pro Bus – bei Ferienzeiten war die Lage noch dramatischer.

Finanziellen Löwenanteil trägt Mödling

Und das bei einem Kostenpunkt von rund 530.000 Euro pro Jahr für die Gemeinde! Das Land Niederösterreich übernimmt zwar ein Drittel, Wiener Neudorf schießt 10.000 Euro zu – den Löwenanteil trägt aber Mödling selbst. Als Hauptproblem gilt die völlig unzureichende Streckenführung: Der Stadtbus rollt nur montags bis freitags zwischen 6.30 und 18.30 Uhr – abends, am Wochenende und in ganzen Stadtteilen herrscht gähnende Leere. In Perchtoldsdorf ist die Entscheidung bereits gefallen: Mit 30. Juni ist Schluss – die jährlichen Kosten von 235.000 Euro seien angesichts des Spardrucks schlicht nicht mehr zu rechtfertigen. Stattdessen setzt man dort künftig auf bestehende VOR-Linien und alternative Mobilitätslösungen – für Schüler und Senioren wird noch nach Auswegen gesucht.

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