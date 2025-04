Mofa-Lenker (16) rast mit 129 km/h durch Ort

Das Mofa des 16-jährigen Rasers in Neunkirchen wurde beschlagnahmt.

Niederösterreich. In Neunkirchen ist am Freitagabend ein 16-Jähriger der Polizei davongefahren. Als der Mofa-Lenker die Polizei bemerkte, entfernte er die Kennzeichentafel und gab Gas. Die Exekutive verfolgte den Jugendlichen mit Blaulicht und Folgetonhorn. Bei der Einfahrt in die Ortschaft Peisching zeigte eine Tempomessanlage bei der Durchfahrt des Mofas 129 km/h an. Mit weit überhöhter Geschwindigkeit soll der Teenager in einer Rechtskurve einen Traktor samt Anhänger überholt haben, Fußgänger mussten zur Seite springen. Nach der Fahrt über Feldwege blieb der 16-Jährige aus dem Bezirk Neunkirchen in der Dorfstraße stehen.

Der Führerschein des 16-Jährigen und die Kennzeichentafel wurden abgenommen. Das Mofa wurde beschlagnahmt. Der Jugendliche wird wegen Verwaltungsübertretungen der Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen und wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt.

Alkolenker (29) lieferte sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Ein alkoholisierter Niederösterreicher hat sich am Samstag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Pkw-Lenker war durch das Ortsgebiet von Tullnerbach (Bezirk St. Pölten) gerast, die Beamten fuhren ihm mit Blaulicht und Folgetonhorn hinterher. Nach 15 Kilometern wurde der 29-Jährige in Klausen-Leopoldsdorf (Bezirk Baden) angehalten. Er wird laut Polizeiaussendung angezeigt.

Der Pkw-Lenker überholte am Samstagabend mit weit über 100 km/h mehrere Kfz, teilte die Polizei am Montag in einer Aussendung mit. Der Mann missachtete eine Sperrlinie und raste dann mit über 130 km/h durch das Ortsgebiet von Pressbaum. Bei der Kontrolle wurde eine Alkoholisierung festgestellt. Der Mann ist seinen Führerschein vorläufig los. Er wird wegen diverser Verwaltungsübertretungen der zuständigen Bezirkshauptmannschaft und wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt, da sich noch zwei weitere Personen im Pkw befunden hatten.