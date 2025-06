Mostviertlerin ist neue Schnellpuzzle-Staatsmeisterin

Die neue österreichische Meisterin im Schnellpuzzeln heißt Verena Klauser und stammt aus dem Mostviertel. Sie gewann drei Bewerbe bei der Staatsmeisterschaft in Wiener Neudorf. Der Wettbewerb wurde vom Spielehersteller Ravensburger organisiert.

47 Minuten für ein 500 Teile-Puzzle: Damit wird man Österreichischer Speed-Puzzle-Meister - bzw. vielmehr Meisterin. Die 35 Jahre alte Verena Klauser hat diese knifflige Aufgabe in dieser rasenden Geschwindigkeit erfüllt, teilte der Spielehersteller Ravensburger am Sonntag mit. Die gebürtige Niederösterreicherin hat demnach sogar drei verschiedene Bewerbe am Samstag in Wiener Neudorf für sich entschieden. Die Mostviertlerin, die in Wien lebt, war eine von 300 Teilnehmenden.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer traten in den Bewerben einzeln, zu zweit oder als Team an. Klauser, schnellste Puzzlerin der Alpenrepublik, war mit ihren 47 Minuten um elf Minuten langsamer als die amtierende Weltmeisterin aus Norwegen. Sie hat ihre eigene Bestzeit erreicht, freute sich Klauser, die erst voriges Jahr mit dem Schnellpuzzeln begonnen hat.

Übung macht die Meisterin

Im Spiel ist es wie im Leben, Übung macht die Meisterin: "Pro Woche puzzle ich meist zwei Motive mit 500 Teilen, in der Woche vor dem Bewerb waren es drei bis vier pro Abend", sagt die Meisterin. Hinter Klauser landete Magdalen Greunz aus Graz (49,53 Minuten) auf Rang zwei. Das ganze Stockerl war weiblich besetzt, dritte wurde Theresa Wihann aus Wien (55,04 Minuten).

Klauser fügte noch mehr Bilder zusammen und gewann auch im Doppel mit ihrer Schwester Karin, die in Niederösterreich in Texing lebt. Den ersten Platz im Teambewerb sicherten sich ebenfalls Verena und Karin Klauser, die unter dem klingenden Namen "Gotta puzzleém all!" mit Cornelia Spreitzer und Simone Reicht (beide aus Wien) antraten. Ihnen gelang es, die Puzzlemotive "Glorious Garden Center" (500 Teile) und "Grüner See bei Tragöß" (1.000 Teile) mit deutlichem Abstand zu allen anderen Teilnehmern in nur einer Stunde, 16 Minuten und 26 Sekunden zu vervollständigen.