Musiktherapie im PBZ Weitra erfreut die Bewohner

Im Rahmen seines Masterstudiums absolviert Jürgen Thaler derzeit ein Praktikum im PBZ Weitra. Musiktherapie ist dort sehr beliebt: Das Mitsingen und Mitklatschen zu vertrauten Liedern bereitet den Bewohnern dabei große Freude.

Musik schafft Zugänge jenseits der Sprache und ermöglicht auch nonverbalen Bewohnern ein sinnvolles und bereicherndes Therapieangebot. Musiktherapie ist eine eigenständige, wissenschaftlich fundierte sowie künstlerisch-kreative Therapieform, die sowohl im Einzel- als auch im Gruppensetting stattfinden kann. Jürgen Thaler macht jetzt den Bewohnern des PBZ Weitra eine große Freude.

Durch das Singen persönlicher Lieder, das Hören von Musik oder das aktive Musizieren mit leicht handhabbaren Instrumenten knüpft die Musiktherapie an positive Erinnerungen der Bewohnerinnen und Bewohner an. Im Mittelpunkt stehen das emotionale Wohlbefinden, die Erfahrung von Selbstwirksamkeit im Hier und Jetzt sowie freudvolle, gelingende Interaktion. Gleichzeitig wird ein wertschätzender Blick auf die eigene Biografie gefördert. Auch individuelle Sorgen, Ängste sowie Fragen nach Sinn und Identität im Alter finden in der Musiktherapie Raum und werden einfühlsam und unterstützend begleitet.