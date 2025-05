NBG: Nachhaltiges Wohnkonzept mit Komfort und Funktionalität

Die NÖ Bau- und Siedlungsgenossenschaft (NBG) errichtete mit Mitteln der NÖ Wohnbauförderung in Oed, Marktstraße 20, eine Wohnhausanlage mit 20 Wohnungen und sechs Doppelhäusern in Miete mit Kaufoption, sowie Therapieräumlichkeiten und einem Backshop.

Es entstanden Zwei-, Drei- und Vierzimmerwohnungen mit einer Wohnnutzfläche zwischen etwa 51 m² und 90 m² sowie Doppelhäuser mit einer Nutzfläche von rund 107 m². Den Erdgeschosswohnungen und Doppelhäusern wurden Eigengärten mit Terrasse und Gartengerätehütte zugewiesen. Die übrigen Wohnungen verfügten über Balkone oder Terrassen. Jedem Doppelhaus wies man zwei Stellplätze zu, jeder Wohnung mindestens einen Stellplatz im Freien. Auf Sonderwunsch und Kosten der Mieter konnte ein Stellplatz mit einer Ladesteckdose für ein Elektroauto ausgestattet werden. Für Fahrräder und Kinderwagen standen eigene Abstellräume zur Verfügung. Ein öffentlicher Kinderspielplatz war in etwa 250 Metern fußläufig erreichbar.

Schlüsselübergabe in Oed: LAbg. Bernhard Ebner, Mieter: Franz und Anna und Stoik, Bürgermeisterin KommRat Michaela Hinterholzer, Vorstandsobmann Martin Schuster/NBG (v. l. n. r.) © NBG

Nachhaltiges Wohnkonzept mit moderner EnergieversorgungDie Wohn- und Doppelhäuser wurden in energiesparender Niedrigenergiebauweise errichtet und mit einer kontrollierten Wohnraumlüftung samt Wärmerückgewinnung ausgestattet. Die Energie für Heizung und Warmwasser wurde bei den Doppelhäusern über Luft-Wasser-Wärmepumpenanlagen erzeugt, während die Wohnungen an die Fernwärme angeschlossen wurden. Auf den Dächern aller Wohngebäude installierte man zusätzlich Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von rund 19,5 kWp.Nun erfolgte die feierliche Schlüsselvergabe an die künftigen Mieter im Beisein von LAbg. Bernhard Ebner, Franz und Anna Stoik (Mieter), Bgmin. Michaela Hinterholzer und NBG-Vorstand Martin Schuster. www.nbg.at