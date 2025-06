NBG: Spatenstich für neue Wohnhausanlage in Geras

Die NÖ Bau- und Siedlungsgenossenschaft (NBG) errichtet in Geras eine neue Wohnhausanlage mit 12 geförderten Wohnungen. Nun erfolgte dafür der Spatenstich.

Mit dem feierlichen Spatenstich an der Hauptstraße 13 wurde der Bau einer modernen Wohnhausanlage offiziell eingeläutet. In Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner nahm Franz Linsbauer, Abgeordneter zum NÖ Landtag, an der Veranstaltung teil.

Baustart für klimafreundliche Wohnanlage

Die NBG errichtet auf dem Grundstück insgesamt zwölf geförderte Mietwohnungen mit Kaufoption. Unterstützt wird das Projekt durch Mittel der Niederösterreichischen Wohnbauförderung sowie einer Bundesförderung. Die neue Anlage soll nicht nur durch moderne Architektur überzeugen, sondern auch durch nachhaltige Bauweise: Geplant ist ein Niedrigenergiehaus mit kontrollierter Wohnraumlüftung, Fernwärmeanschluss und einer Photovoltaikanlage zur umweltschonenden Energiegewinnung.

Durchdachte Planung für alle Generationen

Die Wohnungen bieten eine Wohnnutzfläche zwischen ca. 54 und 94 m². Erdgeschosswohnungen erhalten private Gärten mit Terrasse, alle anderen Einheiten sind mit Balkonen oder großzügigen Dachterrassen ausgestattet. Ein barrierefreier Zugang zum Gebäude sowie ein Personenaufzug sorgen für hohen Wohnkomfort. Ein eigener Einlagerungsraum mit Stromanschluss ist jeder Wohnung zugeordnet. Zusätzlich stehen ein Kinderspielplatz, ein Fahrradabstellraum und ein Müllraum zur Verfügung. Für jede Einheit wird ein PKW-Stellplatz errichtet – auf Wunsch auch mit E-Ladestation.

Die Fertigstellung des Projekts ist für das 4. Quartal 2026 geplant. ww.nbg.at