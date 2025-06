Neue Gesichter im NÖ-Landtag: Fiedler und Brenner rücken für FPÖ nach

Die FPÖ Niederösterreich hat zwei neue Landtagsabgeordnete vorgestellt. Mit Helmut Fiedler und Christian Brenner ziehen Persönlichkeiten in den Landtag ein, die unterschiedlicher kaum sein könnten.

Michael Sommer hat nach einem Alko-Unfall mit Sachschaden im Bezirk Korneuburg sein Mandat zurückgelegt. Bereits im Vorjahr war er durch einen ähnlichen Vorfall aufgefallen. Sein Nachfolger ist Helmut Fiedler, ein 44-jähriger Berufsoffizier aus Neunkirchen. Christian Brenner ersetzt Martin Antauer, der in die Landesregierung aufsteigt. Der Landesparteivorstand nominierte beide Nachrücker einstimmig. Die erste Sitzung mit den neuen Mandataren findet am 3. Juli statt.

Vom Jagdkommando ins Landesparlament

Helmut Fiedler absolvierte die Militärakademie in Wiener Neustadt, diente bei der Garde und beim Jagdkommando. Auslandseinsätze in Syrien, Afghanistan und im Kosovo prägten seinen Werdegang. Zuletzt war er als einziger österreichischer Offizier im Eurocorps in Straßburg tätig. Er promovierte im Fach "Interdisciplinary Legal Studies" und veröffentlichte ein Fachbuch. Politisch engagiert sich Fiedler seit Jahren in Neunkirchen, trat dort 2020 als FPÖ-Spitzenkandidat auf. "Den Landsleuten zuhören, verstehen, helfen", lautet sein Credo zum politischen Neustart.

Fiedler absolvierte mehrere Auslandseinsätze. © FPÖ NÖ

"Helmut Fiedler hat während seiner militärischen Karriere beim Österreichischen Bundesheer viel Führungsverantwortung getragen und ist eine absolut schlagkräftige Verstärkung für unsere Mannschaft der FPÖ Niederösterreich“, streut Landesparteiobmann Udo Landbauer dem neuen Landtagsabgeordneten aus Neunkirchen Rosen.

Handwerker für das Volk

Christian Brenner kommt aus Wilhelmsburg und ist dort Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Gemeindewohnbau. Er arbeitet als Servicetechniker, ist Arbeiterkammerrat der Freiheitlichen Arbeitnehmer und seit vielen Jahren in der Kommunalpolitik aktiv. Auch bei der Freiwilligen Feuerwehr bringt er sich ein.

Brenner ist als Servicetechniker tätig und Arbeiterkammerrat für die Freiheitlichen Arbeitnehmer (FA). © FPÖ NÖ

Mit seinem Nachnamen sorgt er als Brandschutzbeauftragter gelegentlich für Heiterkeit. Landbauer beschreibt ihn als "Handwerker aus dem Volk für das Volk". Brenner selbst sagt: "Für mich stehen immer die Anliegen der Bürger im Mittelpunkt."