Neuer Standort in Tulln für 16 Studienplätze ab 2026

Die FH Wiener Neustadt erweitert ihre Studienplätze zur Stärkung der Gesundheitsversorgung.

Um auch dem zukünftigen Bedarf an Labor-, Pathologie- und Radiologiefachkräften gerecht zu werden, wurde an der FH Wiener Neustadt die Anzahl der Studienplätze in den bestehenden Gesundheitsstudienrichtungen der Radiologietechnologie (RT) sowie der Biomedizinischen Analytik (BMA) angehoben: 16 BMA-Starterplätze sind am neuen Standort in Tulln am Biotech Campus vorgesehen. Ab dem Sommersemester 2026 werden Studierende ihre ersten klinischen Praktika in den NÖ Landes- und Universitätskliniken starten.

"Die Ausbildung hochqualifizierter Fachkräfte ist essenziell für die Zukunft der Gesundheitsversorgung in Niederösterreich. Mit der Erweiterung der Studienplätze und dem neuen Standort in Tulln schaffen wir bessere Ausbildungsmöglichkeiten und stärken gleichzeitig das Gesundheitswesen in der Region. Ich freue mich, dass wir hier gemeinsam eine nachhaltige Lösung umsetzen können", betont der für die Kliniken zuständige Landesrat Ludwig Schleritzko.