Neuer Staupunkt auf der A2

Im stark befahrenen Bereich der A2 zwischen Wöllersdorf und Wiener Neustadt wird nun auch noch verengt.

Heute ist Baustart für die Sanierung der A 2 zwischen Wöllersdorf und Wr. Neustadt. Der betroffene Abschnitt verläuft südlich der Anschlussstelle Wöllersdorf bis über die Anschlussstelle Wiener Neustadt West und endet südlich des Knotens Wiener Neustadt.

Staus aufgrund verlegter und verengter Spuren erwartbar

Heuer wird auch noch die Fahrbahn in Richtung Graz erneuert, 2026 folgt die Sanierung der Fahrbahn in Richtung Wien. Staus zumindest zu den Stoßzeiten sind erfahrungsgemäß zu erwarten. Um den Verkehrsfluss möglichst reibungslos aufrecht zu erhalten, stehen während der Bauarbeiten alle sechs Fahrstreifen zur Verfügung - allerdings nur drei verengte Fahrstreifen je Fahrtrichtung. Es wird zudem eine sogenannte 5+1 Verkehrsführung eingerichtet: Die drei Fahrspuren in Richtung Wien verbleiben auf ihrer ursprünglichen Richtungsfahrbahn, zwei Fahrstreifen für die Richtung Graz werden auf die Richtungsfahrbahn Wien verlegt. Und der sechste Fahrstreifen für die Richtung Graz bliebt auf der ursprünglichen Richtungsfahrbahn.

Viele Erneuerungsmaßnahmen gleichzeitig

Konkret werden folgende Maßnahmen umgesetzt: Die Fahrbahnen in Richtung Wien und Graz werden vollständig erneuert, die Auf- und Abfahrten der Anschlussstelle Wiener Neustadt West werden instandgesetzt, insgesamt elf Brücken entlang der Strecke werden saniert sowie neue Entwässerungssysteme und Gewässerschutzanlangen errichtet. Außerdem werden die Schutzeinrichtungen und Verkehrszeichen sowie Teile der elektronischen Ausrüstung erneuert.