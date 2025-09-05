Neues Parksystem in Shopping City Süd vertreibt Dauerparker

Rund vier Monate nach dem Start des neuen Parksystems in der Westfield Shopping City Süd zieht das Center Management eine positive erste Bilanz. Der Großteil der Fahrzeuge parkt jetzt kürzer als vier Stunden, Dauerparker können vom Areal ferngehalten werden; kurzum: Effizientes Parkraummanagement.

Dass das neue Parksystem für eine große Mehrheit der Besucher keine spürbaren Veränderungen mit sich bringen würde, wurde seitens des Centermanagements bei der

Einführung im April mehrfach betont. Diese Annahme wird mit den nun vorliegenden ersten Zahlen bestätigt. Laut Erhebungen der letzten drei Monate werden 95 Prozent aller

Fahrzeuge kürzer als vier Stunden auf den Parkplätzen der Westfield Shopping City Süd abgestellt - womit die überwältigende Mehrheit der Besucher nach wie vor gratis parkt.

Gleichzeitig ist es gelungen, mit dem neuen Parksystem Dauerparker vom Areal fernzuhalten. Deren Anzahl hat sich auf ein Minimum reduziert, wodurch die frei gewordenen Parkkapazitäten

nun den Center-Besuchern zur Verfügung stehen. Darüber hinaus gilt für Pensionisten und Menschen mit besonderen Bedürfnissen eine Ausnahmeregelung: Diese Personengruppen können nach wie vor auf den Außenparkplätzen und auch im Parkhaus ohne zeitliche Begrenzung gratis parken. Dafür ist lediglich das Ausfüllen eines Formulars an den Center-Rezeptionen notwendig.

Effektiv mehr Parkplätze als vor Aktion vorhanden

General Manager Zsolt Juhasz sagt zu oe24: „Wir sind sehr zufrieden damit, wie unser neues Parksystem von den Besuchern angenommen wird und wie reibungslos letztlich die Umstellung funktionierthat. Ein großer Dank an dieser Stelle an unsere Besuchern! Darüber hinaus freuen wir uns natürlich, dass es mit der Umstellung wie erwartet gelungen ist, Dauerparker vom Arealfernzuhalten. Unseren Besuchern stehen somit jetzt und in Zukunft effektiv mehr Parkplätze zur Verfügung als noch zu Beginn des Jahres.“