Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Niederösterreich ehrt Barrierefreiheit und Inklusion
© BhW/Markus Morawetz

Bildung hat Wert

Niederösterreich ehrt Barrierefreiheit und Inklusion

16.10.25, 09:26
Teilen

"Bildung hat Wert" Niederösterreich (BhW) hat zum siebenten Mal den Preis "Vorbild Barrierefreiheit" an Projekte für gute Barrierefreiheit und Inklusion vergeben.

Die ausgezeichneten Projekte sind sehr vielfältig. So durften sich in der Kategorie "Freizeit und Sport" barrierefreie Tennisplätze in Texingtal (Bezirk Melk) und ein Inklusionssporttag in Krems ebenso freuen, wie die Bibliothek in Berndorf (Bezirk Baden) in der Kategorie "Gemeinden", die Angebote für sehbeeinträchtigte Menschen und jene mit Lernschwächen zur Verfügung stellt.

Ebenfalls ein spannendes Projekt ist zum Beispiel die Oper Burg Gars für Blinde in Gars (Bezirk Melk), die in "Kultur und Tourismus" ausgezeichnet wurde. Auch das Beethovenhaus Baden wurde in dieser Kategorie prämiert, aufgrund von Gebärdensprach-Guides, Sonderveranstaltungen und Kooperationen mit dem Gehörlosenverein WITAF.

"Barrierefreiheit ist für viele Menschen notwendig"

Weitere Sieger: Der Behindertenbeirat Krems für einen Workshop, das Projekt "Central Europe - Accessible Spaces for All" des Weinviertel Tourismus und der Rollstuhltennisspieler Josef Riegler sowie der UTC Texingtal.

"Diese Projekte machen Barrierefreiheit sichtbar und selbstverständlich. Sie sind Impulsgeber und Vorbilder, wie Teilhabe in allen Lebensbereichen gelingen kann", so Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP). Landesrat Anton Kasser (ÖVP) meinte: "Was hier ausgezeichnet wird, sind echte Zukunftsmodelle, die zeigen, wie wir Niederösterreich Schritt für Schritt inklusiver gestalten können."

Niederösterreich ehrt Barrierefreiheit und Inklusion
© BhW/Markus Morawetz

BhW NÖ-Geschäftsführerin Therese Reinel brachte die Wichtigkeit für alle Menschen auf den Punkt: "Barrierefreiheit ist für viele Menschen notwendig, für alle aber hilfreich und komfortabel – sie macht unser Zusammenleben offener und lebenswerter."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden