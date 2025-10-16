Niederösterreich ehrt Barrierefreiheit und Inklusion

"Bildung hat Wert" Niederösterreich (BhW) hat zum siebenten Mal den Preis "Vorbild Barrierefreiheit" an Projekte für gute Barrierefreiheit und Inklusion vergeben.

Die ausgezeichneten Projekte sind sehr vielfältig. So durften sich in der Kategorie "Freizeit und Sport" barrierefreie Tennisplätze in Texingtal (Bezirk Melk) und ein Inklusionssporttag in Krems ebenso freuen, wie die Bibliothek in Berndorf (Bezirk Baden) in der Kategorie "Gemeinden", die Angebote für sehbeeinträchtigte Menschen und jene mit Lernschwächen zur Verfügung stellt.

Ebenfalls ein spannendes Projekt ist zum Beispiel die Oper Burg Gars für Blinde in Gars (Bezirk Melk), die in "Kultur und Tourismus" ausgezeichnet wurde. Auch das Beethovenhaus Baden wurde in dieser Kategorie prämiert, aufgrund von Gebärdensprach-Guides, Sonderveranstaltungen und Kooperationen mit dem Gehörlosenverein WITAF.

"Barrierefreiheit ist für viele Menschen notwendig"

Weitere Sieger: Der Behindertenbeirat Krems für einen Workshop, das Projekt "Central Europe - Accessible Spaces for All" des Weinviertel Tourismus und der Rollstuhltennisspieler Josef Riegler sowie der UTC Texingtal.

"Diese Projekte machen Barrierefreiheit sichtbar und selbstverständlich. Sie sind Impulsgeber und Vorbilder, wie Teilhabe in allen Lebensbereichen gelingen kann", so Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP). Landesrat Anton Kasser (ÖVP) meinte: "Was hier ausgezeichnet wird, sind echte Zukunftsmodelle, die zeigen, wie wir Niederösterreich Schritt für Schritt inklusiver gestalten können."

© BhW/Markus Morawetz

BhW NÖ-Geschäftsführerin Therese Reinel brachte die Wichtigkeit für alle Menschen auf den Punkt: "Barrierefreiheit ist für viele Menschen notwendig, für alle aber hilfreich und komfortabel – sie macht unser Zusammenleben offener und lebenswerter."