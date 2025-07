Niederösterreichisches Pressehaus für 7,3 Millionen Euro zu haben

Das Areal wird ab sofort zum Verkauf angeboten, ein neuer Standort wird bereits gesucht.

Das Niederösterreichische Presse- und Druckhaus in St. Pölten steht zum Verkauf. Angeboten wird das 48.231 Quadratmeter große Areal um 7,3 Millionen Euro. "Wir wollen effizienter werden, die Kosten spielen dabei natürlich auch eine Rolle", wurde Geschäftsführer Gert Bergmann am Montag in einem "Kurier"-Onlinebericht zitiert.

Der Verlag brauche nur noch einen Bruchteil der Büroflächen, auch die Druckerei wurde geschlossen. Von einem Notverkauf sei aber nicht die Rede. Die Suche nach einem neuen Standort laufe. Die Zentrale der "Niederösterreichischen Nachrichten" ("NÖN") solle "auf alle Fälle in St. Pölten bleiben", sagte Bergmann.

Die NÖN sind mit 36,5 Prozent Reichweite (Print und Online) Marktführer in Niederösterreich. Das Pressehaus gehört derzeit mehrheitlich der Diözese St. Pölten (54 Prozent). Weitere Anteile halten der Pressverein (26 Prozent) und Raiffeisen (20 Prozent). Raiffeisen will künftig mehr Einfluss und plant, seinen Anteil auf über 25 Prozent zu erhöhen.