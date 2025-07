Niederösterreichs Winzer räumen beim härtesten Weinwettbewerb ab

Der SALON Österreich Wein ist der renommierteste Weinwettbewerb des Landes und eine Leistungsschau der besten Weine und Sekte Österreichs. Von den 29 Gewinnern kommen 14 aus Niederösterreich.

Alljährlich wählt eine Fachjury per Blindverkostung unter der Bezeichnung "SALON" Österreichs beste Weine. Für den "SALON 2025" haben die Experten aus mehreren tausend Einreichungen für die Landesprämierungen 275 Weine bestimmt, die sich durch besonders hohe Qualität auszeichnen. Niederösterreichs Winzer, Wein- und Sektkellereien haben bei diesem von der Österreich Wein Marketing GmbH (ÖWM) veranstalteten Wettbewerb, der als der härteste bundesweit gilt, hervorragend abgeschnitten.

Die Sieger des SALON 2025 im Hof des Palais Niederösterreich in Wien. © ÖWM/www.pov.at

Entsprechend seiner Größe hat Niederösterreich unter allen Weinbau-Bundesländern mit 162 Prämierungen die meisten SALON-Weine in die Wertung gebracht. Von den 29 „SALON-Siegern“, mit denen die Weine nach ihrer Herkunft prämiert worden sind, stellten niederösterreichische Winzer 14. Sie gewannen in der Kategorie Gebietstypische Weine neben den acht ersten Plätzen aus den NÖ Weinbauregionen auch in der Kategorie Weinvielfalt die Wertungen "Weißwein frisch", "Weißwein kräftig", "Rosé", "Rotwein fruchtig" sowie in der Kategorie Sekt zwei von drei ausgeschriebenen Wertungen.

Landesweine im Kreis der besten

Dieses Jahr ist das Landesweingut Retz mit dem Grünen Veltliner Klassik und dem Gewürztraminer vertreten. Auch das Landesweingut Krems wurde mit dem Riesling Kögl in die Elite der Weine Österreichs aufgenommen. Rund 9.500 Weine wurden beim Bewerb eingereicht. "Die SALON-Weine der Landesweingüter Retz und Krems sind so gesehen die Visitenkarte der jeweiligen Region und ein Gradmesser für die Handwerkskunst sowie die Erfahrung bei der Weinherstellung“, so Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, die herzlich zu der hohen Auszeichnung gratuliert.

"Der Gewürztraminer vom Landesweingut Retz hatte schon bei der NÖ Weinprämierung den Landessieg geholt und ist nun auch als SALON-Wein gekürt worden. Erfreulich war dann für uns, dass auch der Grüne Veltliner Klassik in den erlauchten Kreis der besten Weine aufgenommen wurde“, freuen sich Direktor Stefan Amon (LFS Hollabrunn) und Kellermeister Leopold Wurst (Landesweingut Retz). "Die Auszeichnungen sind der krönende Abschluss für die professionelle Arbeit im Weingarten und im Weinkeller", so Amon und Wurst. Das Landesweingut Retz wird von der Fachschule Hollabrunn betreut.