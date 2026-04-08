NÖ Berufsschulen bieten "Akademie im Klassenzimmer"

LR Teschl-Hofmeister: "Wissenschaft soll greifbar, erlebbar und anwendbar sein."

In Niederösterreich werden an den Berufsschulen junge Menschen in 200 verschiedenen Lehrberufen auf ihre berufliche Zukunft vorbereitet. Durch die neue Zusammenarbeit "Akademie im Klassenzimmer" erhalten Berufsschüler künftig direkte Einblicke in wissenschaftliche Themen und aktuelle Forschung. Fachleute der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) vermitteln dabei praxisnahe Inhalte, die sie auf ihr späteres Berufsleben vorbereiten.

Die Inhalte der Vorträge decken ein breites Spektrum ab, greifen aktuelle gesellschaftliche Fragen auf und sind eng mit der Praxis verknüpft. Thematisch reicht das von der europäischen Energiewende über den Umgang mit Hass und Falschinformationen im Internet bis hin zu neuartigen Materialien, die sich an natürlichen Vorbildern orientieren.

Zusätzlich stehen ab sofort sämtliche Science-Videos der Reihe FÄKT im NÖ Medienzentrum zur Verfügung. Die Reihe bietet kurze, anschauliche Beiträge, die gezielt für junge Menschen aufbereitet wurden. Forschende vermitteln darin ihre neuesten Erkenntnisse verständlich, zugänglich und interaktiv. Die Videos sind für den Einsatz im Unterricht konzipiert und werden durch passendes, interaktives Begleitmaterial ergänzt.

Vorstellung mit Politikvertretern

Vorgestellt wurde diese Kooperation heute, am Mittwoch, im Rahmen der Initiative Begabungsförderung NÖ von Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und dem Präsidenten der ÖAW, Heinz Faßmann, in der Landesberufsschule St. Pölten.

Die Initiative "Akademie im Klassenzimmer" sei nicht neu, aber es gebe sie noch nicht in den Berufsschulen, führte Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister aus: "Wir wollen einerseits die Begabten in den Blick nehmen und denen das, was sie brauchen, zur Verfügung stellen und andererseits Themen zusammenbringen, die auf den ersten Blick vielleicht nicht oder noch nicht zusammengehören." Man wolle mit der Initiative dazu beitragen, "dass Wissenschaft und Lehre in der Zukunft mal eine Kombination ist, die selbstverständlich ist".

"Die Professoren und Professorinnen, die an die Berufsschulen kommen und von ihrer Forschung erzählen, vermitteln nicht nur trockenes Wissen, sondern sie geben auch etwas von der Begeisterung weiter, die jeden Forschenden erfüllt", ergänzt Heinz Faßmann, Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften "Ab Juni starten wir mit sechs Vorträgen – der erste an der Landesberufsschule Theresienfeld am 8. Juni, dann folgen Vorträge in den Berufsschulen St. Pölten, Zistersdorf, Laa an der Thaya, Stockerau und Gerasdorf."