NÖ Tierschutzpreis: Zwei Teenager als Helden

Kurz vor dem Welttierschutztag am 4. Oktober wurde in Niederösterreich der Tierschutzpreis 2025 vergeben. Sieben Preise wurden vergeben, der erste Platz war mit 6.000 Euro dotiert.

Genutzt wurde der Landtagssaal in St. Pölten, wo nun zum bereits siebenten Mal der NÖ Tierschutzpreis vergeben wurde. "Tierschutzarbeit geschieht oft abseits der Öffentlichkeit. Mit dem NÖ Tierschutzpreis holen wir jene vor den Vorhang, die mit Herzblut und Einsatz für unsere Tiere eintreten. Ihnen gebühren unser Dank und unsere Anerkennung", meinte Landesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ).

Den ersten Platz belegte der vor vier Jahren gegründete Verein "Save Cats! Yes We Can!" aus Straß/Langenlois (Bezirk Krems-Land). Das Haus beherbergt 2024 rund 50 Katzen, die gepflegt und weitervermittelt werden. Nebenbei hat man sich noch Aufklärungsarbeit auf die Fahnen geschrieben und unterstützt das Kastrationsprojekt des Landes. Finanziert wird das Projekt rein aus Spenden, Eigenmitteln und Fundraising.

© NLK Khittl

Zahlreiche Vereine ausgezeichnet

Der zweite Platz ging an die Hofmolkerei Nadlinger aus Viehdorf (Bezirk Amstetten), die als zertifizierter Biobetrieb auf Tierwohl setzt. Mit einem Stallumbau soll den Rindern mehr Licht, Luft, Platz, Stroh und soziale Interaktionen geboten werden. Der dritte Platz landete beim Verein Meerika (Bad Erlach, Bezirk Wiener Neustadt-Land) für Aufklärung, Rettung und artgerechte Haltung von Meerschweinchen und Kaninchen. 80 Kaninchen und 30 Meerschweinchen sind dort aktuell in Haltung.

Weiter wurde auch ein Ehrenpreis vergeben, an den Verein RespekTurtle aus Seebarn am Wagram (Bezirk Tulln). Der Verein ist international anerkannt als Schildkröten- und Reptilien-Spezialist und hält über 800 Tiere auf 1.800 m².

© NLK Khittl

Zwei Teenager als Helden

Die Jury unter der Leitung von Maggie Entenfellner vergab auch zwei Preise. Einerseits an ein Ehepaar aus Bruck an der Leitha, das seit 2009 im Tierschutz engagiert ist und privat an die 25 Streunerkatzen betreut. Andererseits an den Tierschutzverein Mödling, der sich seit 2008 via ehrenamtlichen Helfern um Streunerkatzen kümmert. Im Jahr 2024 waren es allein über 160 Tiere.

Last but not least wurde auch der Heldenpreis vergeben. Zwei Jugendliche, 15 und 16 Jahre alt, aus dem Bezirk Krems-Land filmten eine Frau, als diese ihren Hund misshandelte. Sie forderten die Frau auf damit aufzuhören, machten mit der Familie gemeinsam die Frau später ausfindig und zeigten sie bei der Amtstierärztin an. Diese Zivilcourage wurde folgerichtig ausgezeichnet.