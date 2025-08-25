NÖ-Winzer erwarten einen sehr guten Jahrgang

Niederösterreichs Winzer blicken zuversichtlich auf die bevorstehende Lese. Nach den wetterbedingten Rückschlägen im Vorjahr zeigen sich die Rebstöcke heuer gesund und kräftig. In den Betrieben wächst die Hoffnung auf einen durchweg gelungenen Jahrgang.

Die Reben biegen sich unter dem Gewicht gesunder, saftiger Trauben. In den Weingärten Niederösterreichs herrscht spürbare Erleichterung. Nach einem Jahr voller Frost und Hagel stehen die Zeichen nun auf Erfolg. Der Jahrgang 2025 könnte ein echter Glücksfall werden, wie ein Rundruf der ORF zeigt.

Winzerin Sophie Hromatka aus Wölbing im Traisental ist erfreut über die stabile Wetterlage. Das vergangene Jahr war schwierig, doch diesmal habe das Wetter gut mitgespielt. Kühle Nächte und ausreichende Wasserversorgung hätten ideale Bedingungen geschaffen. Die ehemalige Bundesweinkönigin beschreibt die aktuelle Lage als äußerst vielversprechend und hofft auf einen "richtig super Jahrgang“.

Hauptlese startet Mitte bis Ende September

Trotz aller Zuversicht bleibt der Klimawandel eine konstante Herausforderung. Jahr für Jahr verschiebt sich die Reife früher nach vorne, die Hitzebelastung steigt. Hromatka bleibt dennoch gelassen. Die Erfahrung der Winzerinnen und Winzer helfe dabei, flexibel auf die neuen Gegebenheiten zu reagieren. Auch Winzerin Eva Steininger aus Langenlois blickt mit spürbarem Optimismus auf die kommenden Wochen. Sie spricht von einem harmonischen Zusammenspiel aus Regen und Sonne. Die Trauben seien reif, die Lese könne in Kürze beginnen.

Reinhard Zöchmann, Präsident des Weinbauverbands Niederösterreich, bestätigt gegenüber dem ORF den positiven Trend. Er zeigt sich zufrieden mit dem Verlauf des Weinjahres und lobt die Qualität der Trauben in den Anbaugebieten zwischen Melk und Petronell-Carnuntum. Überall seien gesunde Rebstöcke zu sehen, und unter den rund 1.000 Betrieben herrsche Aufbruchstimmung. Niemand mache sich derzeit große Sorgen, auch wenn Hagelgefahr weiterhin besteht. Die Hauptlese startet Mitte bis Ende September, je nach Lage und Betrieb entweder mit der Maschine oder per Hand.