Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
NÖ-Winzer erwarten einen sehr guten Jahrgang
© Donau NÖ/Elser

Gute Aussichten

NÖ-Winzer erwarten einen sehr guten Jahrgang

25.08.25, 11:20 | Aktualisiert: 25.08.25, 13:07
Teilen

Niederösterreichs Winzer blicken zuversichtlich auf die bevorstehende Lese. Nach den wetterbedingten Rückschlägen im Vorjahr zeigen sich die Rebstöcke heuer gesund und kräftig. In den Betrieben wächst die Hoffnung auf einen durchweg gelungenen Jahrgang. 

Die Reben biegen sich unter dem Gewicht gesunder, saftiger Trauben. In den Weingärten Niederösterreichs herrscht spürbare Erleichterung. Nach einem Jahr voller Frost und Hagel stehen die Zeichen nun auf Erfolg. Der Jahrgang 2025 könnte ein echter Glücksfall werden, wie ein Rundruf der ORF zeigt.

Winzerin Sophie Hromatka aus Wölbing im Traisental ist erfreut über die stabile Wetterlage. Das vergangene Jahr war schwierig, doch diesmal habe das Wetter gut mitgespielt. Kühle Nächte und ausreichende Wasserversorgung hätten ideale Bedingungen geschaffen. Die ehemalige Bundesweinkönigin beschreibt die aktuelle Lage als äußerst vielversprechend und hofft auf einen "richtig super Jahrgang“. 

Hauptlese startet Mitte bis Ende September

Trotz aller Zuversicht bleibt der Klimawandel eine konstante Herausforderung. Jahr für Jahr verschiebt sich die Reife früher nach vorne, die Hitzebelastung steigt. Hromatka bleibt dennoch gelassen. Die Erfahrung der Winzerinnen und Winzer helfe dabei, flexibel auf die neuen Gegebenheiten zu reagieren. Auch Winzerin Eva Steininger aus Langenlois blickt mit spürbarem Optimismus auf die kommenden Wochen. Sie spricht von einem harmonischen Zusammenspiel aus Regen und Sonne. Die Trauben seien reif, die Lese könne in Kürze beginnen.

Reinhard Zöchmann, Präsident des Weinbauverbands Niederösterreich, bestätigt gegenüber dem ORF den positiven Trend. Er zeigt sich zufrieden mit dem Verlauf des Weinjahres und lobt die Qualität der Trauben in den Anbaugebieten zwischen Melk und Petronell-Carnuntum. Überall seien gesunde Rebstöcke zu sehen, und unter den rund 1.000 Betrieben herrsche Aufbruchstimmung. Niemand mache sich derzeit große Sorgen, auch wenn Hagelgefahr weiterhin besteht. Die Hauptlese startet Mitte bis Ende September, je nach Lage und Betrieb entweder mit der Maschine oder per Hand.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden