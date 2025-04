Norbahn-Ausbau bringt Einschränkungen für Pendler in den Osterferien

In den Osterferien wird auf der Nordbahn wegen Arbeiten für einzelne Züge zwischen Wien-Floridsdorf, Deutsch-Wagram, Gänserndorf und Marchegg ein Ersatzverkehr eingerichtet.

Der Ausbau der Nordbahn schreitet voran. Aktuell laufen die Arbeiten in Silberwald und Gänserndorf auf Hochtouren. Mit dem Start der Osterferien beginnt eine intensive Bauphase, in der jeweils nur ein Streckengleis für den Zugverkehr zur Verfügung steht. Arbeiten, für die beide Gleise gesperrt werden müssen, finden in der Nacht statt. So kann ein Großteil der Züge trotz Baustelle fahren. Für einzelne Züge der Linien S1, REX1 und R1 wird von 12.April bis 27.Mai ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Folgende Änderungen des Fahrplans sind etwa notwendig:

Einige Züge der Linie S1 müssen zwischen Deutsch Wagram und Marchegg durch einen Schienenersatzverkehr mit Autobussen ersetzt werden.

Folgende Verstärkerzüge der Linien R1, REX1 und S1 können zwischen Gänserndorf und Wien Floridsdorf nicht fahre: In Richtung Wien Floridsdorf die Züge R 2911, REX 27291, R 2915, REX 27311, REX 27331, REX 27691, REX 27731 und REX 27771, Ankunftszeit in Wien Floridsdorf um 06:31 Uhr, 07:13 Uhr, 07:31 Uhr, 07:43 Uhr, 08:13 Uhr, 17:15 Uhr, 18:12 Uhr und 19:12 Uhr. In Richtung Gänserndorf die Züge R 23200, REX 23234, R 23238, R 23256, REX 23276, REX 23316, REX 23610, REX 23650 und REX 23690, Abfahrtszeit in Wien Floridsdorf um 05:26 Uhr, 06:20 Uhr, 06:26 Uhr, 06:50 Uhr, 07:20 Uhr, 15:45 Uhr, 16:45 Uhr und 17:45 Uhr.

Die Züge REX 2342, REX 2346 und REX 2350 (Linie REX1), Planabfahrt in Wien Floridsdorf um 15:50 Uhr, 16:50 Uhr und 17:50 Uhr, können zwischen Wien Floridsdorf und Bernhardsthal nicht fahren.

Der Zug S 23316 der Linie S1, Abfahrtszeit in Wien Floridsdorf um 08:20, kann zwischen Wien Floridsdorf und Wien Süßenbrunn nicht fahren

Bis 18.Mai, jedoch nicht am 27.April und 1.Mai, muss die Nacht–S-Bahn S 23048 der Linie S1, planmäßige Abfahrtszeit in Wien Floridsdorf um 01:38 Uhr, zwischen Deutsch Wagram und Gänserndorf durch einen Schienenersatzverkehr mit Autobussen ersetzt werden.

Silberwald bekommt moderne Haltestelle

Die Haltestelle Silberwald wird derzeit zu einer modernen und barrierefreien Station umgebaut. Die Eisenbahnkreuzung daneben gehört schon jetzt der Vergangenheit an, ab Mai 2026 wird der Straßenverkehr durch die neue Unterführung fahren. Bis dahin sind noch zahlreiche Arbeitsschritte notwendig. In den Osterferien werden nacheinander die Hilfsbrücken ausgehoben und die beiden Tragwerke eingeschoben.

Im Umfeld sind bis in den Bahnhof Gänserndorf Arbeiten am Gleiskörper und an der Oberleitung eingetaktet, Weichen und Gleise werden erneuert. Dabei kommen Großbaumaschinen zum Einsatz und es kann auch nachts zu Lärm- und Staubentwicklung kommen.