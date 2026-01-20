Nordlichter tanzten über NÖ

Über NÖ ereignete sich gestern am 19. Jänner ein Naturereignis, dass man eher in der Polarregion erwarten würde - Nordlichter.

In der Nacht auf Dienstag konnten Bürger das seltene Himmelsphänomen mit freiem Auge beobachten. Das ist keine Selbstverständlichkeit: So starke Polarlichter gab es zuletzt im Mai 2025.

Beide Fotos wurden in Ober-Grafendorf in NÖ gemacht. © Handlfinger

Starker Sonnensturm als Auslöser

In Niederösterreich sind Nordlichter äußerst selten. Nur bei besonders starken Sonnenstürmen ist es möglich, die tanzenden Lichter zu sehen. Geladene Teilchen des Sonnenwinds trafen dabei auf das Erdmagnetfeld und regten die Atmosphäre zum Leuchten an. Rote Polarlichter entstehen dabei in großen Höhen von etwa 200 bis 320 Kilometern, wenn die Teilchen mit Sauerstoffatomen kollidieren. Experten sprechen von einem geomagnetischen Sturm, der selbst Regionen außerhalb des üblichen Polarlichtgürtels erfasste. Am Höhepunkt der Sonnenaktivität - wie es ihn aktuell gibt - kann es einige Male pro Jahr Chancen geben: Aber nur bei gutem Wetter und wenig Licht- und Luftverschmutzung. Eine dieser Chancen war in der vergangenen Nacht. In der kommenden Nacht gibt es erneut die Chance, Polarlichter zu sehen. Sie werden jedoch nicht mehr ganz so intensiv sein. Zudem werden Nebel und Hochnebel in Wien mehr werden. Es hat auch keinen weiteren intensiven solaren Ausbruch gegeben.