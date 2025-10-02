Alles zu oe24VIP
Nummer vier: Erneutes Erdbeben in Neunkirchen
In nur 2 Wochen

Nummer vier: Erneutes Erdbeben in Neunkirchen

02.10.25, 12:13
Im niederösterreichischen Bezirk Neunkirchen hat in der Nacht auf Donnerstag die Erde erneut leicht gebebt.

Die Erschütterungen von 2.19 Uhr erreichten laut GeoSphere Austria (Österreichischer Erdbebendienst) eine Magnitude von 1,8. Sie wurden u.a. in den Gemeinden Warth und Feistritz am Wechsel von einigen Personen "schwach bis deutlich wahrgenommen". Berichtet wurde über ein Grollen des Untergrundes. Schäden an Gebäuden seien nicht zu erwarten.

Bei den Erschütterungen handelte es sich um die bereits vierten Erdstöße im Bezirk Neunkirchen seit Beginn der Vorwoche. Am 23. September war in den frühen Morgenstunden im Raum Gloggnitz ein leichtes Erdbeben der Stärke 1,2 registriert worden.

Am 26. September wurde sechs Kilometer östlich des Semmerings eine Magnitude von 1,4 verzeichnet. Am vergangenen Sonntagabend gab es erneut im Raum Gloggnitz eine Magnitude von 2,3.

