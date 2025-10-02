Öffentlicher Verkehr in NÖ mit Leo und Poldi

Landeshauptmann-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) und die Niederösterreichische Verkehrsorganisationsgesellschaft (NÖVOG) präsentieren die neue Busmarke in Niederösterreich: leopoldi bringt frischen Wind auf Niederösterreichs Straßen.

Seit knapp einem Jahr ist die NÖVOG für die Planung, Bestellung und Abwicklung der niederösterreichischen Regionalbus- und Bedarfsverkehre zuständig. Nun wird die Bündelung der Verkehrsagenden in der Mobilitätskompetenzstelle des Landes NÖ auf den Straßen auch sichtbar. "Mit leopoldi schaffen wir eine neue Dachmarke für den Regionalbus- und Bedarfsverkehr. leopoldi steht für Verlässlichkeit, unsere niederösterreichische Identität und Heimatverbundenheit. Benannt nach unserem Landespatron, dem Heiligen Leopold, der mit Weitsicht, Stärke und Verantwortung unser Land geprägt, gefördert und geformt hat", sagt Niederösterreichs Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ). "leopoldi steht für ein sicheres und stabiles Mobilitätsnetz, in dem Schüler, Pendler und Familien Tag für Tag verlässlich von A nach B befördert werden. Mit dem Leitspruch 'Niederösterreich kommt an' setzen wir auf ein stolzes Bekenntnis zu Land und Leuten.“

© NÖVOG/Bollwein)

So wurden im Jahr 2024 rund 47 Millionen Fahrgäste von der NÖVOG befördert, über 45 Millionen davon im Regionalbus- und 142.000 im Bedarfsverkehr. 1.500 Busse sind Tag für Tag in Niederösterreich für die Landsleute unterwegs, pro Jahr werden insgesamt 65 Millionen Kilometer zurückgelegt. "Mobilität darf nichts sein, was irgendwo am Papier steht. Mobilität muss im Auftrag der Niederösterreicher und für die Niederösterreicher gestaltet werden. Die Menschen müssen sich auf den Fahrplan verlassen können und das Angebot muss halten, was es verspricht“, so Landbauer.

Rebranding zu Leo und Poldi

Durch den einheitlichen Außenauftritt für die 578 Regionalbuslinien und die 14 bedarfsgesteuerten Verkehre in 55 Gemeinden unter der neuen Dachmarke leopoldi soll der Niederösterreich-Bezug und das Versprechen zu Pünktlichkeit und Verlässlichkeit gestärkt werden. Auch in der jeweiligen Benennung der Verkehre ist das künftig erkennbar.

© NÖVOG/Bollwein)

Und das versprechen die NÖVOG Geschäftsführer Wolfgang Schroll und Michael Hasenöhrl: "Der geradlinige leopoldi für den Regionalbusverkehr ist flächendeckend unterwegs und bringt die Menschen sicher, schnell und verlässlich von A nach B. Mit diesem sich ergänzenden Paar – Leo und Poldi – bekommt der öffentliche Verkehr in Niederösterreich einen neuen und innovativen Charakter.“ Das Re-Branding der knapp 1.500 Fahrzeuge im niederösterreichischen Regionalbus- und Bedarfsverkehr folgt einem Stufenplan, demnach bis 2030 alle eingesetzten Fahrzeuge mit der neuen leopoldi-Beklebung versehen werden sollen.