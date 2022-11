Trotz groß angelegtem Rettungseinsatz verstarb der Patient noch auf dem Schiff.

Ein medizinischer Notfall auf einem Touristenschiff auf der Donau endete am Donnerstag tödlich. Die Freiwillige Feuerwehr aus Melk sowie ein Rettungswagen und ein Notarzthubschrauber aus Krems wurden alarmiert, als das Schiff gerade in Melk Halt machte. Doch vergeblich: Trotz aller Bemühungen verstarb der Passagier noch an Bord.

© DOKU NÖ ×

© DOKU NÖ ×