Pkw crasht in Reisebus
Horror-Crash

Pkw crasht mit Reisebus – Ein Toter, mehrere Verletzte

23.09.25, 16:59 | Aktualisiert: 23.09.25, 18:12
Heute ereignete sich in Laab im Walde (Bezirk Mödling) ein schwerer Verkehrsunfall.

Laab im Walde. Ein Pkw ist am späten Dienstagnachmittag in Laab im Walde (Bezirk Mödling) mit einem Reisebus kollidiert. Eine Person starb, berichtete Sonja Kellner, Sprecherin des Roten Kreuzes Niederösterreich. Vier der rund 40 Passagiere im niederländischen Bus wurden verletzt. Zwei Notarzthubschrauber standen nach dem Unfall auf der B13 im Einsatz. Die Businsassen wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut. Das Rote Kreuz war mit insgesamt rund 25 Mitarbeitenden an Ort und Stelle.

Die Verletzten wurden ins Krankenhaus transportiert. Die Unfallursache war vorerst unbekannt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

