Pkw kollidiert mit der Badner Bahn

In Möllersdorf in der Stadtgemeinde Traiskirchen (Bezirk Baden) ist am Dienstag ein Pkw mit einer Garnitur der Badner Bahn kollidiert.

Polizeiangaben zufolge erlitt der 36 Jahre alte Autofahrer Verletzungen, der Mann wurde per Rettung in das Landesklinikum Baden gebracht. Die Insassen des Triebwagens kamen ohne Blessuren davon.

Oberösterreich: Zwei Tote bei Arbeitsunfall auf Baustelle

Ereignet hatte sich der Zusammenstoß kurz nach 7.00 Uhr. Schauplatz war eine mit Lichtsignalanlage geregelte, aber unbeschrankte Eisenbahnkreuzung. Der Pkw wurde gegen ein Verkehrszeichen geschleudert und blieb auf den Gleisen stehen. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Möllersdorf waren rund eineinhalb Stunden im Einsatz.