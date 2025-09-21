Polizei löste Tuning-Anarchie am Neunkirchner Spitz auf

In der Nacht auf Samstag kam es am Parkplatz eines Supermarktes am Neunkirchner Spitz zu einem illegalen Tuning-Treffen. Nach sofortiger Verständigung der Polizei konnte die Veranstaltung rasch beendet werden. Etliche Anzeigen wurden erstattet.

Nach der Anhaltung durch die Polizei erhielten einzelne Teilnehmer der illegalen "Tuning-Anarchie" zudem die Weisung, ihre Fahrzeuge zur technischen Überprüfung bei der zuständigen Prüfungsanstalt des Landes vorzuführen.

Aufgrund des schnellen und konsequenten Einschreitens der Einsatzkräfte konnte die Veranstaltung ohne größere Zwischenfälle aufgelöst werden, informiert die Stadtgemeinde. "Ich werde mithilfe der Polizei gegen diese illegalen Veranstaltungen ab sofort restriktiv vorgehen und verhindern, dass dadurch unsere Bürger gefährdet oder in ihrer Nachtruhe gestört werden!", versicherte Vizebürgermeister Marcus Berlosnig (FPÖ) gegenüber dem Kurier.