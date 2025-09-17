Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Promenade St. Pölten: 20 Mio. Euro für Chaos am Morgen 
© VPSTP

Baustress

Promenade St. Pölten: 20 Mio. Euro für Chaos am Morgen

17.09.25, 11:08
Teilen

Anhaltendes Chaos auf der St. Pöltner Promenade wegen Umbau-Arbeiten. VP-Stadtrat Florian Krumböck fordert nun, dass die zweite Etappe des Umbaus die letzte sein müsse.

Die nächste Etappe des Umbaus der St. Pöltner Promenade sorgt für tägliches Chaos. "Hupkonzerte und Busse, die nicht gut um die Kurve kommen sowie riesige Staus: Das ist das Ergebnis der Umbauarbeiten an der Promenade. 20 Millionen Euro kostet der Umbau der Promenade und was wir dafür bekommen, ist Chaos am Morgen“, erregt sich ÖVP-Stadtrat Florian Krumböck.

Ende gefordert

Krumböck setzt fort: "Es ist wie bei so vielen Projekten in der Stadt: Vermeintliches Prestige wird höher bewertet als der Nutzen für die Bürgerinnen und Bürger. Fakt ist, dass das preisgekrönte Projekt der SPÖ-Stadtregierung den St. Pöltnerinnen und St. Pöltnern das Leben ganz schwerer macht und Besucherinnen und Besucher von außerhalb von der Innenstadt fernhält. Die zweite Etappe des Umbaus muss die letzte Etappe gewesen sein.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden