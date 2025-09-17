Promenade St. Pölten: 20 Mio. Euro für Chaos am Morgen 

Anhaltendes Chaos auf der St. Pöltner Promenade wegen Umbau-Arbeiten. VP-Stadtrat Florian Krumböck fordert nun, dass die zweite Etappe des Umbaus die letzte sein müsse.

Die nächste Etappe des Umbaus der St. Pöltner Promenade sorgt für tägliches Chaos. "Hupkonzerte und Busse, die nicht gut um die Kurve kommen sowie riesige Staus: Das ist das Ergebnis der Umbauarbeiten an der Promenade. 20 Millionen Euro kostet der Umbau der Promenade und was wir dafür bekommen, ist Chaos am Morgen“, erregt sich ÖVP-Stadtrat Florian Krumböck.

Ende gefordert

Krumböck setzt fort: "Es ist wie bei so vielen Projekten in der Stadt: Vermeintliches Prestige wird höher bewertet als der Nutzen für die Bürgerinnen und Bürger. Fakt ist, dass das preisgekrönte Projekt der SPÖ-Stadtregierung den St. Pöltnerinnen und St. Pöltnern das Leben ganz schwerer macht und Besucherinnen und Besucher von außerhalb von der Innenstadt fernhält. Die zweite Etappe des Umbaus muss die letzte Etappe gewesen sein.“